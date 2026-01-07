Fundalogy respalda a la startup de identificación y gestión inteligente de pacientes Heuristik

La sociedad Fundalogy, perteneciente a la Fundación Unicaja y especializada en el impulso a proyectos emprendedores de impacto social, ha anunicado su apoyo a la startup de gestión inteligente de pacientes Heuristik. Esta empresa del sector de Tecnología de la Salud (health tech) ha desarrollado una solución software para multiplicar la eficiencia identificativa de pacientes en los entornos sanitarios gracias a nuevas tecnologías como la biometría o la Inteligencia Artificial.

El director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Heuristik, Antxon Caballero, han firmado el acuerdo por el que la sociedad de la Fundación Unicaja será parte del impulso financiero para el crecimiento de esta empresa, que aspira a consolidarse como un "agente de cambio fundamental" en el sector de la salud, mejorando la seguridad y la optimización de los procesos hospitalarios.

Una apuesta por la "sanidad del futuro"

Heuristik ha desarrollado un software que utiliza la biometría avanzada y algoritmos de Inteligencia Artifical (IA) para identificar y gestionar pacientes de forma precisa y eficiente a lo largo de su recorrido asistencial.

"Esto no solo elimina errores de registro, sino que también permite una gestión de flujos (citas, historial, pruebas) sin fricciones, aumentando la seguridad y liberando recursos del personal sanitario.

La fachada del Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en la plaza del Obispo. / L. O.

Gracias a esta tecnología, se reducen los errores de identificación en pacientes, lo que permitirá salvar vidas, además de mejorar la atención sanitaria haciendo los procesos sanitarios más ágiles", ha señalado este miércoles Fundalogy.

Asimismo, el uso de este software también permite reducir la impresión de brazaletes de plástico, contribuyendo a la reducción de residuos plásticos hasta en un 90%.

Innovación en salud

Con esta inversión, Fundalogy asegura que refuerza su apuesta por la innovación en salud, un sector clave en Andalucía, con el objetivo de "contribuir a la implementación de soluciones de base tecnológica que contribuyan a mejoras significativas en el sector sanitario".