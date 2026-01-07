Inundaciones en el Guadalhorce: la Junta propone al Gobierno priorizar juntos la presa de Cerro Blanco

Tras la reincidencia de las inundaciones en el malagueño Valle del Guadalhorce corroborada por las últimas lluvias, la Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno central priorizar juntos la construcción de la presa de Cerro Blanco para prevenir daños en el futuro.

Al referirse al impulso de esta obra declarada de interés general por el Estado, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, insistió en "la necesidad de construir esta presa que, ubicada en la cabecera del río Grande, cumpliría una doble función".

“Por un lado la de laminación, que evitaría inundaciones y daños producidos por la fuerza del río Grande, que se incrementa cuando se une el río Pereilas y el río Guadalhorce; y por otro la de una importante labor de almacenamiento”, ha expuso Fernández al detallar que "esta presa tendría una capacidad de entre 60 y 80 hectómetros cúbicos y permitiría garantizar además el abastecimiento a los municipios del bajo Guadalhorce, así como a la ciudad de Málaga".

“Es un proyecto que debemos poner en la primera línea de prioridades en la gestión de las infraestructuras hídricas de la provincia; la Junta de Andalucía, en los presupuestos para 2026, ya contempla una importante partida para llevar a cabo el estudio de viabilidad y el estudio de alternativas que esperamos concluir este mismo año”, recalcó el delegado.

Asimismo, Fernández sacó a la palestra otro proyecto pendiente como el de la presa de Gibralmedina, en el límite de las provincias de Cádiz y Málaga, para regularizar el caudaloso río Guadiaro: "Este proyecto está en poder del Gobierno central desde agosto pasado y será muy importante para el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol Occidental", afirmó el delegado a la espera de "una reunión de coordinación para abordar su ejecución".

Visita a Cártama

Tales declaraciones fueron realizadas en una mañana en la que Fernando Fernández estuvo tanto en Coín como en Cártama, dónde junto al alcalde Jorge Gallardo visitó el arroyo Valdeurraca, el arroyo Torre y el río Guadalhorce para conocer sobre el terreno los daños provocados por las fuertes lluvias.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, lanzó un nuevo mensaje para pedir unidad entre las instituciones después de que "los daños ocasionados en el municipio han sido muy considerables”. Así, insistió en la necesidad de una respuesta conjunta. “Todos los partidos políticos, independientemente del color político y de la administración que sea, tenemos que buscar soluciones”, afirmó en una jornada en la que también recibió la visita de los líderes socialistas María Márquez y Josele Aguilar, quien pidió al presidente andaluz Juanma Moreno que "se baje al barro" y busque soluciones para Cártama "con otras administraciones".

En la barriada de Doña Ana y el entorno de Cártama Estación, este municipio sufrió importantes incidencias por este último episodio de lluvias y por el que se produjo en la borrasca del 27 de diciembre, cuando la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, estuvo allí y ya mostró su compromiso con el ayuntamiento "para buscar soluciones a medio y largo plazo que minimicen este tipo de situaciones en el futuro".

Y, este mismo miércoles, en la sede del PP de Málaga y en calidad de presidenta provincial de la formación, Navarro exigió al Gobierno la presa de Cerro Blanco para combatir las inundaciones en el Guadalhorce: "No solo valdría para almacenar agua para el momento en el que no llueva, sino sobre todo para cuando llueve de más poder retener esa avenida del Río Guadalhorce", defendió.

Puentes dañados en Coín

El delegado territorial de Agricultura, Fernando Fernández, también estuvo con los técnicos de la Junta y el alcalde de Coín, Francisco Santos, tanto en el puente de Valenciana, que ha desaparecido a consecuencia de la fuerza del agua en esta zona, como en el puente de Carranque, que ha quedado intransitable.

“Tanto la borrasca Francis como las precipitaciones de la semana anterior han dejado unos acumulados de más de 400 litros en esta comarca del Guadalhorce y se han producido importantes daños tanto aquí como en la Sierra de las Nieves y en la Costa del Sol Occidental que nuestros técnicos están evaluando junto con los alcaldes y alcaldesas, para elaborar los correspondientes informes y volver actuar en aquellos caminos rurales y cauces afectados”, detalló Fernando Fernández.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, y el delegado de Agricultura, Fernando Fernández. / L. O.

El 5 de enero, a través de TRAGSA, la Junta puso a disposición del municipio maquinaria pesada para abrir pasos provisionales en los pasos de los cauces que habían dejado incomunicados a vecinos de la zona. A los municipios de Guaro, Monda y Tolox también se llevó maquinaria para acometer trabajos de liberación de pasos de los cauces.

Carreteras afectadas

La borrasca Francis afectó a algunas carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Málaga por las consecuencias de la acumulación de agua o de desprendimientos. Así sucedió en la A-7059 y la A-7057, en Cártama; la A-7250, en Tolox por desprendimientos de piedras; y la A7103, en Ojén. Aunque todas ellas ya han sido reabiertas al tráfico, algunos tramos están condicionados con estrechamientos de calzada.

Precisamente, en Ojén estuvo este miércoles la delegada territorial de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, María Rosa Morales, junto a su alcalde, Juan Merino, para conocer los daños en la A-7103.

Esta carretera del municipio de Ojén tuvo que ser cortada por desprendimientos de roca y la caída de un pino. Allí, el operativo de Conservación de la Consejería ya se encuentran trabajando, al igual que en otras vías de la provincia en la zona del Guadalhorce y Sierra de las Nieves.

La delegada territorial expuso que "los daños sufridos durante la borrasca Francis en las carreteras de la provincia no han sido de gran entidad", pero "será necesario llevar a cabo un gran trabajo de limpieza de las vías por los desprendimientos, limpieza de cunetas, así como de conservación para reponer algunos desperfectos que se hayan producido en algunos puntos".

Monda y Tolox

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez, se desplazó a los municipios de Tolox y Monda. Junto al alcalde de Tolox, Jerónimo Macías, visitó una zona en la que el deslizamiento de piedras y tierra ha cubierto la ladera y se han desprendido del monte. Además, Víquez comprobó los daños provocados por la crecida del río de los Caballos en ambos márgenes.

Y, en Monda, junto a la alcaldesa, María Remedios Fernández, el delegado de Sostenibilidad presenció los principales daños producidos en los cauces del municipio y los pasos que se han visto afectados en diversos puntos por los aportes de piedras y sedimentos arrastrados por el río durante el episodio de lluvias. En este pueblo, fue necesario desalojar un edificio con 12 familias por la caída de un muro sobre la vivienda, que fueron alojados en el Castillo de Monda.

260 emergencias

Durante el paso de la borrasca, en Málaga el servicio de emergencias EMA 112 gestionó 260 emergencias, más de la mitad de todas las de Andalucía ya que se gestionaron 504 avisos, desde las 00.00 h del día 4 de enero hasta las 18.30 del día 5.

La mayoría de las incidencias malagueñas se concentraron en el Valle del Guadalhorce, principalmente a consecuencia de la crecida del río en la Estación de Cártama que provocó desalojos, y también hubo un fuerte impacto en la Costa del Sol Occidental con inundaciones en zonas urbanas y cortes de carreteras.