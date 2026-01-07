Las mascotas ya son cinco veces más que los menores de diez años en Málaga

El nuevo modelo de familia ha cambiado. Desde hace años, la «típica» familia de papá, mamá e hijos ha dejado de ser la norma. Y no solo ha sido desplazada por los modelos unifamiliares u homoparentales, sino también por una realidad muy visible: cada vez hay más familias sin niños.

‘Perrhijos’ o ‘gathijos’. Así se define, el nuevo modelo de familia, cada vez más frecuente en nuestro país. En los últimos años crece la tendencia de tener perros o gatos en lugar de hijos, configurando un prototipo de familia multiespecie que desbanca al modelo tradicional.

Tendencia o no, lo cierto es que esta situación se ha convertido en una realidad. En el caso de Málaga, ya hay cinco mascotas por cada menor de diez años y el doble que menores de 14 años.

Según los datos facilitados por el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), el número de mascotas en la provincia supera ampliamente el medio millón: 552.679. En esta cifra se agrupan perros, gatos, hurones y otros.

Por tipos, los malagueños siguen siendo más de perro que de gato: en la provincia hay censados 436.486 perros frente a 112.592 felinos. El resto, 3.601, corresponde a hurones y otros.

En cuanto a los perros potencialmente peligrosos, como las razas Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro o Doberman, es Málaga —con 17.196— la provincia con más canes de estas razas.

Mientras la natalidad cae, el nuevo formato de familia pet friendly crece. En comparación con el año pasado, los gatos son los que más aumentan, con +17.985 registros, frente a los perros, que han aumentado en torno a 16.363 registros respecto a 2024. En conjunto, el número total de mascotas aumenta en más de 34.000 en un año.

Más mascotas que niños: el dato se dispara por edades

Tal y como recoge el informe, en la provincia hay censados un total de 549.078 perros y gatos, mientras que solo hay 244.957 menores de 14 años. O lo que es lo mismo: por cada niño malagueño de entre 0 y 14 años hay 2,6 mascotas.

El dato es aún más llamativo cuando se desglosa por edades. Según los últimos datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia hay 64.566 niños de 0 a 4 años. Esto equivale a casi 7 perros por cada niño menor de cinco años.

Por edades, hay 83.194 malagueños en el rango de los 5 a los 9 años, lo que supone que en Málaga hay 5 perros por cada niño en ese tramo. Y la cifra se mantiene alta en la antesala de la adolescencia: 97.197 niños de 10 a 14 años.

Málaga pierde más de 7.400 niños menores de 14 años en un año

La población infantil sigue reduciéndose en la provincia de Málaga. Los últimos datos reflejan un descenso de 7.494 niños menores de 14 años respecto a 2024, una caída que se produce en todos los tramos de edad y que confirma la tendencia a la baja de la natalidad. El descenso es especialmente acusado entre los niños de 0 a 4 años, el grupo más vinculado a la natalidad reciente.

En este tramo, la cifra ha pasado de 67.708 menores en 2024 a 64.566 en la actualidad, lo que supone 3.142 niños menos en apenas un año.

También disminuye el número de niños de 5 a 9 años, que bajan de 86.512 a 83.194, con una pérdida de 3.318 menores. En el grupo de 10 a 14 años, el descenso es más moderado, aunque significativo: de 98.231 a 97.197, es decir, 1.034 niños menos.

Menos niños

En total, la provincia suma actualmente 244.957 niños de entre 0 y 14 años, frente a los 252.451 registrados en 2024, lo que deja un balance negativo de 7.494 menores en solo doce meses. Estos datos apuntan a un progresivo envejecimiento de la población y a la caída en picado de la natalidad.

Y es que el número de recién nacidos toca fondo en Málaga. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se contabilizaron 11.719 nacimientos, el dato más bajo de los últimos tres años.

La serie confirma una tendencia descendente: en 2023 se registraron 11.758 nacimientos y en 2022 la cifra fue mayor, con 12.148. En comparación con 2022, Málaga anota 429 nacimientos menos en 2024, lo que consolida el descenso reciente.

Con estos registros, 2024 marca el mínimo del trienio, reflejando un retroceso sostenido que impacta directamente en la evolución demográfica de la provincia.

La edad con más nacimientos

La maternidad en la provincia de Málaga durante el año 2024 refleja con claridad un cambio en los patrones demográficos y sociales de las últimas décadas. Según los datos registrados, la edad en la que se ha producido el mayor número de nacimientos es los 33 años, con un total de 869 hijos, situándose como el pico máximo dentro del conjunto de edades analizadas. Este dato confirma que la maternidad se retrasa progresivamente y se concentra cada vez más en edades adultas.

Muy cerca de esta cifra se encuentran los 35 años, con 851 nacimientos, y los 34 años, con 845, seguidos de los 32 años, con 814, y los 36 años, con 773. En conjunto, la franja comprendida entre los 30 y los 36 años aglutina el mayor número de nacimientos en la provincia, lo que evidencia que la treintena avanzada se ha convertido en el momento predominante para formar o ampliar la familia. También destacan los 31 años, con 714 nacimientos, y los 37 años, con 700, consolidando este tramo de edad como el más fértil en términos estadísticos.

Por debajo de los 30 años, los datos muestran un descenso progresivo. A los 29 años se registraron 532 nacimientos, mientras que a los 28 años la cifra se sitúa en 450 y a los 27 años en 413. El número continúa reduciéndose a medida que baja la edad: 329 nacimientos a los 26 años, 306 a los 25, 287 a los 24 y 225 a los 23 años. En el caso de las madres más jóvenes, los datos son aún más bajos, con 188 nacimientos a los 22 años, 171, a los 21, y 131 a los 20 años, lo que confirma que la maternidad temprana es cada vez menos frecuente en Málaga.

El descenso también es notable a partir de los 40 años. Aunque a esta edad aún se contabilizan 396 nacimientos, la cifra disminuye de forma acusada en los años posteriores: 249 nacimientos a los 41 años, 179 a los 42, 132 a los 43 y 94 a los 44 años. A partir de los 45 años, los nacimientos se convierten en casos muy puntuales, con 41 a los 45 años, 23 a los 46, 21 a los 47, 10 a los 48, 4 a los 49 y apenas 9 nacimientos en mujeres de 50 años o más.

En definitiva, los datos de 2024 confirman que Málaga sigue la senda del conjunto de España y de otros países europeos: una maternidad cada vez más tardía, concentrada en la treintena, que refleja las transformaciones sociales y económicas de la actualidad y plantea importantes retos de futuro para la provincia.

Málaga concentra la mayor cifra de animales de compañía de Andalucía

Málaga es también la provincia con más perros en total según el RAIA, con 436.486, siendo Sevilla la segunda (434.924) y Cádiz la tercera (300.211); también en lo que respecta a los felinos, se mantiene el mismo orden: Málaga (112.592); Sevilla (73.608) y Cádiz (67.537)

El mayor número de animales domésticos por provincias lo vuelve a concentrar Málaga, con 552.679; Huelva es la que menos tiene, con 166.361. No se incluyen en los datos estadísticos los animales de más de 15 años que no consten que se hayan vacunado de rabia en los dos últimos años, en virtud de la normativa vigente en Andalucía.

De este modo, Sevilla experimenta un aumento del 7,61% en el registro de animales de compañía en relación con el año anterior (476.526), donde, a su vez, se constató un crecimiento del 2,76% respecto a 2023 (463.709)

La inscripción de los animales en el RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal) constituye una obligación de los propietarios y una herramienta esencial para garantizar el bienestar de las mascotas y la seguridad sanitaria de la población. Este registro permite, por un lado, disponer de una identificación oficial y fiable de cada animal —normalmente vinculada al microchip— y, por otro, facilitar a las administraciones y a los profesionales veterinarios la planificación de actuaciones de control y prevención.

Entre sus principales ventajas, el RAIA posibilita el establecimiento de programas sanitarios preventivos o de actuación urgente ante la aparición de enfermedades transmisibles, ya sea al ser humano (zoonosis) o a otros animales. Gracias a la información centralizada, se pueden activar protocolos con mayor rapidez o mejorar la vigilancia epidemiológica.