Málaga empieza el año con 17 multas por hacer botellón en una semana

Málaga comienza el año con 17 multas por hacer botellón en una semana. Las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo y las fiestas protagonizan estas destacadas fechas. Estas denuncias se han registrado en la calle Velázquez (nueve) y San Telmo (ocho) entre el lunes 29 de diciembre y el lunes 5 de enero a las 7:00 horas.

La Policía Local ha desarrollado 269 intervenciones, según destaca en un comunicado. En él, detalla que se han interpuesto 36 denuncias en materia de respeto a la convivencia ciudadana y a la protección del espacio público: un establecimiento de la ciudad ha sido denunciado por vender bebidas alcohólicas para su consumo fuera del local. Por otro lado, se ha denunciado a una persona por aparcar en un espacio público sin autorización y otra por intentar vender "de manera persistente o intimidatoria" bienes o servicios, sin haber sido solicitado.

Asimimso, 14 personas han sido denunciadas por hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública. Se han sucedido en Beatas, Cañuelo de San Bernardo, Cofradías, Constitución, Granados, San Telmo, Santa María, Ollerías, Merced (todas con una denuncia); Tomás de Cózar (dos) y Santa Lucía (tres).

Control de ruido

En materia de ruido ha habido 52 denuncias: tres a personas y 49 a establecimientos. Se han interpuesto en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas 13 personas en la última semana: cinco por cantar o proferir gritos en la vía pública, cuatro por actividades en el domicilio que impiden el descanso, tres por la realización de espectáculos públicos al aire libre sin autorización y una por llevar a cabo actividades de ocio susceptibles de ser molestas sin tener puertas y ventanas cerradas.

La Policía Local ha especificado que las cinco denuncias por cantar, tocar música o proferir gritos en la vía pública se han registrado en Bolsa y Molina Lario, tres y dos respectivamente.

VTC denunciados

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, el relativo al control de los VTC y de los taxis, se han llevado a cabo 49 actuaciones: tres VTC han sido denunciados.

Dos lo han sido por carecer del rótulo o del distintivo obligatorio de la comunidad autónoma de procedencia y el otro por no poseer, o tener caducada, la tarjeta de transporte.

También se han realizado 20 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

El uso de Uber ya supera con creces las cifras que se daban antes de la pandemia. VTC / .

Intervenciones en locales

La Policía Local ha desarrollado un total de 34 intervenciones: constan tres infracciones por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; una por el volumen de la música; y una por no respetar el horario de cierre de la terraza. Por otro lado, se han realizado nueve seguimientos de decreto y se ha notificado un acta de denuncia por incumplimiento del mismo.

En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 180 actuaciones en materia de seguridad relativas a salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un acta por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, no ha precisado si ha sido por ocupación indebida o por carecer de autorización: se ha registrado en la avenida de Plutarco (distrito de Teatinos).