Con Málaga exige información “clara y detallada” sobre el presupuesto de la Cabalgata de Reyes

El portavoz y concejal de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nico Sguiglia, ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga y a la concejala de Fiestas, Teresa Porras, “transparencia exhaustiva” sobre la gestión del presupuesto destinado a la Cabalgata de Reyes de Málaga, cuyo coste este año ha superado los 550.000 euros, según ha señalado el edil.

Sguiglia ha subrayado que se trata de una cantidad procedente íntegramente de fondos públicos y ha defendido que la ciudadanía “debe conocer cómo se han gestionado esos recursos y a qué se destina cada euro”, al tratarse de uno de los eventos “más queridos y esperados por los niños y niñas de la ciudad”.

Más de 550.000 euros de fondos públicos

El concejal ha insistido en que el presupuesto de la Cabalgata de Reyes de Málaga “merece un nivel de transparencia acorde a su dimensión”, al estar financiada con dinero público. En este sentido, ha reclamado que se publique información detallada sobre el destino de las partidas y la ejecución real del gasto.

Imagen de archivo del concejal de Con Málaga Nico Sguiglia. / Con Málaga

Dudas sobre la adjudicación a Mundo Management

Sguiglia ha cuestionado además que, pese a que “año tras año el concurso lo gana la misma empresa”, Mundo Management, no exista información pública desglosada sobre cómo se ejecuta el presupuesto. El edil ha indicado que muchas carrozas son fruto del trabajo voluntario y que parte de los caramelos que se reparten están patrocinados por marcas privadas, por lo que se pregunta “a qué dedica exactamente esos más de 550.000 euros la empresa adjudicataria”.

El portavoz de Con Málaga también ha criticado el modelo de sillas de pago instaladas a lo largo del recorrido de la Cabalgata de Reyes de Málaga, con precios de entre 9 y 16 euros por asiento, al considerar que generan "desigualdad". A su juicio, este sistema provoca que haya “niños y niñas de primera” y otros que deben ver el desfile desde una mayor distancia, con menos posibilidad de disfrutar del recorrido o recoger caramelos.

Propuesta: reducir las sillas al mínimo

En este contexto, Con Málaga propone que las sillas se reduzcan “al mínimo imprescindible”, limitándose exclusivamente a personas y menores con problemas de movilidad, y que se supriman el resto. “No tiene ningún sentido que se cobre por disfrutar de una fiesta tan querida y tan popular como la Cabalgata de Reyes”, ha afirmado Sguiglia.

Por todo ello, el concejal ha exigido a la concejala de Fiestas que se haga pública “de forma clara y detallada” la gestión de los fondos destinados a la Cabalgata y que se revise el modelo actual para garantizar que el evento “sea realmente la fiesta que merece nuestra gente, especialmente los niños y niñas de Málaga”.

“La Cabalgata de Reyes debe ser un espacio de ilusión, igualdad y disfrute colectivo, no un negocio opaco ni un evento que excluya a quienes no pueden pagar”, ha concluido.