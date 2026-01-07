Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RebajasEl tiempoDesertificaciónAgresión sexualCerro BlancoMaternoHipódromo MijasSan TelmoMálaga CF
instagramlinkedin

Comercio

Málaga generará 4.690 contrataciones en las rebajas de invierno: ¿cuáles son los empleos más demandados?

Transporte, logística y comercio valoran especialmente la cercanía en el trato con el cliente y las habilidades comunicativas y tecnológicas

Una imagen de la calle Larios de Málaga con anuncios de rebajas en las tiendas.

Una imagen de la calle Larios de Málaga con anuncios de rebajas en las tiendas. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Las rebajas de invierno, que han comenzado este 7 de enero, generarán unos 4.690 contratos en Málaga (un 3,6% más que el año anterior) en los sectores del transporte y la logística, además del comercio. En Andalucía, se registrarán 23.215 firmas, un 2,2% más, según las previsiones de la compañía de recursos humanos Randstad.

Los perfiles más demandados para esta campaña son empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente.

"La contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio en uno de los momentos más importantes del año", ha comentado este miércoles la directora general de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante, Ana Hervás.

En el conjunto del mercado laboral español esta campaña generará un total de 143.495 contrataciones, con un aumento del 2,5% respecto al año anterior.

Sectores que encabezan la demanda de empleo en rebajas

El sector del transporte y la logística continúa siendo el principal generador de empleo en esta campaña, con 79.760 contratos previstos, lo que representa el 55,6% del total. No obstante, según Ranstdad, se experimentará un ligero descenso del 3,8% en el volumen de contratación. Por el contrario, el comercio mostrará un importante repunte en la contratación, del 11,7%, hasta las 63.735 firmas.

Los escaparates con anuncios de rebajas pueblan desde hace unos días las tiendas del Centro de Málaga.

Los escaparates con anuncios de rebajas pueblan desde hace unos días las tiendas del Centro de Málaga. / L. O.

En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, acumulando en conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.

Disponibilidad, experiencia y rápida adaptación al puesto

Durante esta campaña, los sectores de comercio y logística siguen mostrando una gran actividad. "En el ámbito comercial, que ha mantenido un comportamiento sólido en los últimos años, se seguirá buscando talento para puestos como dependientes, promotores, azafatos, perfiles comerciales y de atención al cliente, tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce", detalla Randstad.

La empresa explica que se valorará especialmente la cercanía en el trato con el cliente y las habilidades comunicativas de los profesionales. Entre las competencias más demandadas destacan el manejo de herramientas y plataformas digitales.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a la logística, los perfiles con mayor demanda serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas. "La flexibilidad, la capacidad de adaptarse a distintos entornos y el dominio de competencias tecnológicas serán esenciales para cubrir las necesidades del sector durante este periodo", apunta Randstad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
  2. Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
  3. La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
  4. Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar
  5. Llega la borrasca Francis: avisos amarillos y naranjas en Málaga por lluvias
  6. La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
  7. La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
  8. Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan

Detenido en Málaga por disparar a un vecino con una pistola de aire comprimido

Detenido en Málaga por disparar a un vecino con una pistola de aire comprimido

Con Málaga exige información “clara y detallada” sobre el presupuesto de la Cabalgata de Reyes

Con Málaga exige información “clara y detallada” sobre el presupuesto de la Cabalgata de Reyes

El PP exige al Gobierno la presa de Cerro Blanco para combatir las inundaciones en el Guadalhorce

El PP exige al Gobierno la presa de Cerro Blanco para combatir las inundaciones en el Guadalhorce

El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo

El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo

Inundaciones en Cártama: el PSOE pide a Juanma Moreno que busque soluciones "con todas las administraciones"

Inundaciones en Cártama: el PSOE pide a Juanma Moreno que busque soluciones "con todas las administraciones"

Así será el nuevo parque que creará Torremolinos en un antiguo vertedero: con senderos, zonas verdes y su propio auditorio

Así será el nuevo parque que creará Torremolinos en un antiguo vertedero: con senderos, zonas verdes y su propio auditorio

Proyecto del rascacielos del Puerto: Con Málaga lo tilda de “chapuza” y pide su abandono "definitivo"

Proyecto del rascacielos del Puerto: Con Málaga lo tilda de “chapuza” y pide su abandono "definitivo"

Fundalogy respalda a la startup de identificación y gestión inteligente de pacientes Heuristik

Fundalogy respalda a la startup de identificación y gestión inteligente de pacientes Heuristik
Tracking Pixel Contents