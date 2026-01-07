Málaga generará 4.690 contrataciones en las rebajas de invierno: ¿cuáles son los empleos más demandados?

Las rebajas de invierno, que han comenzado este 7 de enero, generarán unos 4.690 contratos en Málaga (un 3,6% más que el año anterior) en los sectores del transporte y la logística, además del comercio. En Andalucía, se registrarán 23.215 firmas, un 2,2% más, según las previsiones de la compañía de recursos humanos Randstad.

Los perfiles más demandados para esta campaña son empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente.

"La contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio en uno de los momentos más importantes del año", ha comentado este miércoles la directora general de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante, Ana Hervás.

En el conjunto del mercado laboral español esta campaña generará un total de 143.495 contrataciones, con un aumento del 2,5% respecto al año anterior.

Sectores que encabezan la demanda de empleo en rebajas

El sector del transporte y la logística continúa siendo el principal generador de empleo en esta campaña, con 79.760 contratos previstos, lo que representa el 55,6% del total. No obstante, según Ranstdad, se experimentará un ligero descenso del 3,8% en el volumen de contratación. Por el contrario, el comercio mostrará un importante repunte en la contratación, del 11,7%, hasta las 63.735 firmas.

Los escaparates con anuncios de rebajas pueblan desde hace unos días las tiendas del Centro de Málaga. / L. O.

En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, acumulando en conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.

Disponibilidad, experiencia y rápida adaptación al puesto

Durante esta campaña, los sectores de comercio y logística siguen mostrando una gran actividad. "En el ámbito comercial, que ha mantenido un comportamiento sólido en los últimos años, se seguirá buscando talento para puestos como dependientes, promotores, azafatos, perfiles comerciales y de atención al cliente, tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce", detalla Randstad.

La empresa explica que se valorará especialmente la cercanía en el trato con el cliente y las habilidades comunicativas de los profesionales. Entre las competencias más demandadas destacan el manejo de herramientas y plataformas digitales.

En cuanto a la logística, los perfiles con mayor demanda serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas. "La flexibilidad, la capacidad de adaptarse a distintos entornos y el dominio de competencias tecnológicas serán esenciales para cubrir las necesidades del sector durante este periodo", apunta Randstad.