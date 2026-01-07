Protesta en Málaga contra la “agresión imperialista” a Venezuela en la Plaza de la Constitución

Varios centenares de personas se han concentrado en Málaga este miércoles en contra de lo que califican como "agresión imperialista" a Venezuela.

Las plataformas Contra la Guerra y el Rearme y la denominada 'Espacio malagueño por la paz' (Empaz) habían llamado a protestar así contra lo ocurrido en Venezuela en la céntrica Plaza de la Constitución de la capital malagueña.

La convocatoria inicial para el pasado domingo había tenido que aplazarse a este miércoles ante la previsión de fuertes lluvias por la borrasca Francis, aunque llegaron a reunirse entonces un centenar de personas que no sabían que se había pospuesto.

Momento de la concentración a favor de Venezuela en la plaza de la Constitución. / l.o.

Toni Morillas

Entre los participantes este miércoles la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, que ha advertido de que la agresión contra Venezuela demuestra que "ningún país está a salvo" ante la política exterior de Estados Unidos.

También ha criticado que PP y Vox "festejen un secuestro y una violación flagrante del Derecho Internacional" y que la derecha española "aplaude una agresión ilegal" al tiempo que "evita condenar otros episodios como el genocidio en Palestina".

IU ha exigido también durante la concentración la liberación del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y Cilia Flores.