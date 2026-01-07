La provincia de Málaga, en "alto riesgo" de desertificación, según el CSIC

Aunque en los últimos meses la provincia ha sufrido varios episodios de lluvias torrenciales, como los de estos días, que han elevado considerablemente el nivel de los pantanos, no hay que dejar de poner el foco en una realidad que, poco a poco, está erosionando, y nunca mejor dicho, las tierras y paisajes en nuestro país. Hablamos de la desertificación, un aspecto que ya está moldeando los paisajes, economías y comunidades de España.

Parámetros tan importantes como la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas dificultan el crecimiento de la vegetación en un territorio. Es lo que conocemos como aridez, que en España se extiende por encima de dos tercios del total de su suelo. Si a esa mezcla se le añade la intervención de la mano del hombre que sobreexplota los recursos naturales, sobre todo el más preciado: el agua dulce, entonces se convierte en desertificación, una de nuestras peores pesadillas ambientales.

Mapa que muestra el índice de aridez de España / Atlas de la Desertificación

Nuestro país es uno de los países europeos más vulnerables a la degradación de la tierra, la desertificación avanza en silencio, pero con consecuencias palpables: pérdida de fertilidad del suelo, retroceso de la vegetación natural, incremento de incendios forestales, disminución de recursos hídricos y abandono de usos tradicionales del territorio.

Para analizar esta «nueva realidad» recientemente fue presentado el Atlas de la desertificación de España (ADE), un trabajo elaborado por especialistas de la Universidad de Alicante (UA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El laberinto de la desertificación / L.O.

La primera conclusión es contundente: 206.217 km2 del país sufren este tipo de degradación que conduce a la pérdida total de suelo útil para la ecología y la agricultura, lo que supone el 60,9% de las zonas áridas y el 40,9% del conjunto de territorio español. Según el estudio, las principales zonas afectadas por la desertificación se sitúan en el sureste peninsular, la meseta manchega, el sur de Extremadura, la zona vitivinícola de Castilla y León y La Rioja, así como los archipiélagos canarios y balear y el valle del Ebro y parte del Guadalquivir.

Entre otros muchos análisis, el estudio describe la situación de todas las provincias del territorio nacional atendiendo a tres criterios: el territorio degradado en las llamadas zonas áridas; el degradado en zonas no áridas y el territorio en buen estado. Málaga se sitúa como uno de los territorios más expuestos a la desertificación ya que se coloca en un «peligroso» decimotercer puesto entre las 51 provincias que componen nuestro país.

España ante el reto de combatir la desertificación sin dañar la agroindustria. / L.O.

Niveles preocupantes

La desertificación llega a porcentajes muy preocupantes. Las provincias con un mayor porcentajes de degradación son Alicante (94%), Murcia (91%), Albacete y Valencia (80%). Por contra, tan solo siete provincias españolas carecen de superficie de zonas áridas, o lo que es lo mismo, tienen un cero por ciento de desertificación. Todas ellas son del norte de la península (A Coruña, Gipuzkoa, Lugo, Ourense, Asturias, Cantabria y Bizkaia).

Nuestra provincia se situaría en un segundo vagón de preocupación con un total de un 63% del territorio degradado en las consideradas zonas áridas (desertificación de 4.541 kilómetros cuadrados de los 7.308 con los que cuenta la provincia ). Además hay que destacar que otro 6% del territorio malagueño (429 km2) está sufriendo un desgaste en zonas consideradas no áridas, dejando al resto de la extensión malagueña, 2.261 kilómetros cuadrados, un 31% del total, en buen estado de conservación.

La desertificación es uno de los principales problemas medioambientales de España. Su gravedad y extensión no dejan de aumentar / L.O.

Hay que significar que el proceso de desertificación de la provincia malagueña se encuentra 26 puntos por encima de la media del país, que se sitúa en un 43% de zona de superficie total degradada. Málaga es una de las 23 provincias españolas que se encuentran por encima de la media. A nivel andaluz, Málaga es la tercera provincia que más problemas tiene de este tipo, solo superada por Almería y por la provincia de Granada.

Alertan de que el 75% de España está en riesgo de desertificación / L.O.

Zonas áridas degradadas

Más preocupante para Málaga sería la clasificación si atendemos al porcentaje de territorio desertificado, es decir, las zonas áridas degradadas. Alicante vuelve a liderar la estadística con un 98% seguida esta por dos provincias andaluzas: Cádiz, con el 96,3% y Málaga con el 93,3%.

Mejores datos para Málaga y su provincia ofrece la estadística de la superficie desertificada en la que «bajamos» hasta el vigésimo puesto con algo más de 4.000 kilómetros cuadrados. Esta clasificación la lidera Albacete (12.565 km2), Zaragoza (12.267), Toledo (10.723), Murcia (10.315) y Cuenca (10.145).