El PSOE pide a Juanma Moreno que busque soluciones para las inundaciones en Cártama "con todas las administraciones"

Los daños causados por el paso de la borrasca Francis por la provincia de Málaga también han generado cierta resaca política. Practicamente a la misma hora en la que el PP exigía al Gobierno central la construcción de la presa de Cerro Blanco, el PSOE puso el foco sobre la Junta de Andalucía y pidió a su presidente, Juanma Moreno, que "busque soluciones para las inundaciones en Cártama con todas las administraciones".

Durante una visita a este municipìo malagueño, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha pedido que "el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla baje al barro y trabaje con todas las administraciones para ofrecer soluciones definitivas a las inundaciones que sufre el municipio de Cártama".

“Es el momento de hablar de soluciones definitivas para Cártama”, ha afirmado Aguilar, que se ha preguntado dónde ha estado el presidente de la Junta durante este episodio de inundaciones. “No ha tenido tiempo para cambiar su agenda, para venir a Cártama, ni siquiera para desplazarse al municipio vecino de Alhaurín el Grande, donde ha habido dos fallecidos”, ha señalado.

Aguilar ha criticado con insistencia que Moreno haya evitado visitar las zonas afectadas. “Se ve que a Moreno Bonilla las fotografías con barro no le gustan. Hay que exigirle que baje al barro, que se olvide de tanto presentar libros y de tantas cabalgatas, que ya han terminado, y que se dedique a gestionar y a buscar, con todas las administraciones, una solución definitiva para Cártama. Este tiene que ser el último año de inundaciones aquí”, ha manifestado, reclamando “más gestión y menos propaganda”.

Aguilar ha realizado estas declaraciones durante una visita a las zonas afectadas por el último temporal junto a la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, y el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo.

El alcalde pide unidad

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha lanzado un mensaje para pedir unidad entre las instituciones después de que "los daños ocasionados en el municipio han sido “muy considerables”. Así, insistió en la necesidad de una respuesta conjunta. “Todos los partidos políticos, independientemente del color político y de la administración que sea, tenemos que buscar soluciones”, afirmó en línea con las declaraciones realizadas este 5 de enero a La Opinión de Málaga.

Gallardo alertó una vez más de que la situación es insostenible. “Cártama ha llegado ya a un estado crónico. No podemos tener en un año y dos meses cuatro inundaciones en el término municipal, concretamente en la zona de la Estación de Cártama”, ha señalado. “Ya es hora de que todos, técnicos, responsables políticos y administraciones en general, nos pongamos a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir más en Cártama”, sentenció.

Ataque de María Márquez

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha pedido “colaboración institucional y respeto entre administraciones” para hacer frente a este problema antes de lanzar un ataque contra el PP. “No nos vale el mismo cuento de siempre, que cuando hay un problema se echan las culpas unos a otros. No nos vale lo que está haciendo la Junta de Andalucía de confrontar con el Gobierno de España y decir que la solución a las inundaciones en Cártama depende exclusivamente del Gobierno central. Mentira. Colaboración institucional, que cada administración haga su tarea y que la Junta de Andalucía haga sus deberes”, ha afirmado.

Márquez ha recordado que el PSOE presentó una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía, rechazada por el PP, para acometer la limpieza de los cauces. “Hay obras y actuaciones que tiene y que debe hacer la Junta de Andalucía. Ya está bien de la confrontación política cuando pasan este tipo de desgracias”, ha señalado. Asimismo, ha anunciado que el PSOE solicitará la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para que dé explicaciones sobre las consecuencias del temporal. “Queremos preguntarle a Moreno Bonilla si ya se ha lavado la cara, si ya se ha bajado de la cabalgata y si ya está dispuesto a trabajar por los problemas de los andaluces y andaluzas. No se puede soportar tanto abandono por parte de un presidente que desde la frivolidad más absoluta no está donde se le espera, no está donde tiene que estar”, enfatizó.