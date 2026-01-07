El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo

El teletrabajo llegó en pandemia para quedarse y con él la forma de trabajar evolucionó hacia un nuevo modelo. En algunos puestos de trabajo ya solo se necesita ordenador en mano y una buena conexión wifi. Un sistema laboral con el que nació un nuevo tipo de trabajadores: los nómadas digitales.

Y con él, municipios que atraen a este tipo de empleados extranjeros con el fin de acabar así con la España vaciada. En Málaga hay un pueblo que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales de todo el mundo y que en solo en 2025 ha recibido a un total medio centenar.

Se trata de Benarrabá, un pequeño pueblo de 450 habitantes del Valle del Genal, que ha acogido a un total de 52 nómadas digitales procedentes de 19 países distintos de la mano de ‘Rooral’, una asociación co-living co-working que establece alianzas con pueblos ubicados en áreas despobladas para acoger a personas que quieren teletrabajar y formar parte activa de la vida local.

Lo que comenzó en enero de 2025 como un proyecto piloto, ya es todo un éxito. Y por tercer año consecutivo, diferentes grupos de personas procedentes de distintos países han residido, trabajado y se han fundido con la vida del pueblo durante varias semanas.

Nómadas digitales en Benarrabá / La Opinión

La estancia media de estos teletrabajadores ha sido de 24 días, contribuyendo a revitalizar la economía del municipio: "Benarrabá tiene un entorno natural inigualable, un centro de innovación con un equipamiento maravilloso, una apuesta clara por la digitalización como herramienta para crear nuevas oportunidades, alojamientos de calidad disponibles para que los nómadas digitales residan durante su estancia y, sobre todo, una comunidad de vecinos muy abierta y acogedora", indicó Juan Barbed, responsable de ‘Rooral’.

Espacios de coworking y revitalización del municipio

El Ayuntamiento de Benarrabá y la comunidad local, ‘Rooral’ se encarga de organizar todo lo necesario para que la gente pueda teletrabajar y sentir que forma parte de la vida de un pueblo: espacio co-working, alojamiento y actividades socioculturales para convivir e integrarse en la identidad cultural del municipio, disfrutar de su gastronomía y descubrir su entorno natural.

Otra pieza clave de la asociación ‘Rooral’ es que los teletrabajadores aportan en muchas ocasiones a la dinamización del territorio. En este sentido, y a modo de ejemplo, un artista ha pintado retratos de 45 vecinos y vecinas de Benarrabá, se ha grabado un documental sonoro del municipio o se ha creado un mapa con los puntos singulares y de interés del pueblo, entre otras iniciativas.

Además, se han organizado distintas actividades en las que los nómadas digitales han contribuido con su talento y habilidades a potenciar la innovación y el emprendimiento rural en la comarca.