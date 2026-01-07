Rehabilitadas 104 viviendas públicas del centro de Málaga para mejorar su eficiencia energética

Ya están culminadas las obras de rehabilitación energética de 104 viviendas públicas, en régimen de alquiler, situadas en el centro histórico de Málaga.

Esos trabajos, para los que la Junta de Andalucía ha invertido más de 1,2 millones de euros, han sido cofinanciados con el Programa Feder Andalucía 2021-2027.

Sostenibilidad y eficiencia

Las viviendas que han sido beneficiarias de las obras son las ubicadas en los números 11 y 15 de la calle Hurtado y 20, 24 y 26 de la calle Postigo. La rehabilitación ha consistido en intervenciones para mejorar la envolvente de los edificios, proporcionando a las viviendas más sostenibilidad y eficiencia energética.

Los edificios se han sometido a obras de mejoras en la cubierta y en los cerramientos, empleando para ello un sistema de aislamiento térmico exterior. También se han ejecutado otras actuaciones en las carpinterías del exterior de las viviendas, como puertas acristaladas, ventanas de PVC oscilobatientes y/o de hojas correderas y persianas tipo compacto para el oscurecimiento de salones y cocina.

Economía famiiar

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que esta rehabilitación permitirá que los vecinos cuenten con hogares más eficiente y confortables. "Hemos reforzado el aislamiento térmico de los edificios y reducido el consumo energético, lo que repercute de forma considerable en la economía de estas familias", ha expuesto la consejera, añadiendo que permite conservar el medioambiente por la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Desde 2019, según ha explicado Díaz, la Agencia de Vivienda ha mejorado el comportamiento energético de más de 2.100 viviendas públicas en alquiler repartidas en toda Andalucía, con una inversión superior a los 50 millones de euros.