Este restaurante de Málaga con más de 50 años de historia tiene la mejor paella fuera de Valencia: "Con todo tipo de arroces"

La mejor paella cocinada fuera de Valencia se hace en Málaga. Así lo ha señalado el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, en Valencia, que ha otorgado este galardón a un restaurante de la capital malagueña que cuenta con más de 50 años de trayectoria.

El negocio que consiguió alzarse con el premio de mejor paella en 2003 y ha repetido la victoria en la edición de 2025 es el restaurante Los Reyes, situado en Cruz de Humilladero.

Un restaurante de Málaga con más de 50 años de historia

Se trata de un restaurante familiar que arrancó su andadura en 1973 y que, desde entonces, cuenta con toda clase de arroces, carnes y pescados en el que su principal riqueza es el uso de "producto local, técnica impecable y ese sabor que solo da el tiempo".

"Nuestra carta es bastante amplia, en la que pueden encontrar buen marisco, pescado fresco, excelente carne y, por supuesto, nuestros platos bien conocidos por nuestros clientes habituales, como pimiento del piquillo con salsa de queso, pastel de cebolla, bacalao al pil-pil, croquetas caseras", señalan desde el propio establecimiento.

Toda clase de arroces en este restaurante de Málaga

Y entre la amplia oferta culinaria que ofrece Los Reyes de la mano de su chef, David García, destacan sus arroces, que resaltan por ser "fieles a tradición". "Tienen grano suelto, caldo potente y socarrat en su punto", añade el restaurante.

Así, este negocio ofrece desde la paella valenciana "más clásica" hasta innovaciones como el arroz meloso de carrillada ibérica que se cocinan al momento, con "fondo casero" y el toque que aporta el fuego lento.

Tipos de arroces, precios y horarios del restaurante

"Tienen todo tipo de arroces con una calidad precio difícil de superar", señalan sus propios clientes sobre estas creaciones que se pueden degustar desde los 14 hasta los 26 euros por persona.

Entre la amplia variedad de arroces disponibles en este local situado en la calle Río Cabrera destacan el arroz a banda, de marisco, de bogavante, arroz negro, ibérico, de pato de carrillada ibérica, de verduras y vegano.

Todos estos platos se pueden probar en su local domingos, martes y miércoles de 11.00 a 17.00 horas, jueves de 11.00 a 20.00 horas, y viernes y sábados de 11.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas. Los lunes, por su parte, el restaurante permanece cerrado.