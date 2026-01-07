Los dos restaurantes de Málaga que se han colado entre los favoritos de 'El Comidista': "Un bistró francés a la andaluza"

"Los mejores restaurantes del año". Así han calificado los especialistas gastronómicos de 'El Comidista', del diario El País, los establecimientos incluidos en el listado de establecimientos hosteleros que han realizado y señalado como los mejores de todo 2025, una recopilación de restaurantes, bares o tabernas de toda la geografía nacional en el que han incluido a dos negocios de Málaga.

"Son sitios en los que se come bien, da igual el formato: bar de barrio, pizzería, casa de comidas de toda la vida, restaurante de alto vuelo, bocatería que lo borda o un puesto de mercado donde una barra es suficiente para ser feliz", han señalado al respecto desde la publicación.

Dos restaurantes de Málaga entre los favoritos de El Comidista

De ese modo, los expertos han conformado esta lista con establecimiento que "nos han dejado huella" en este 2025 por distintos motivos: "Primero por el sabor de sus platos, pero también por el mimo puesto en las elaboraciones o en la atención a quienes vamos a comer".

Una recopilación de negocios que incluye opciones "para todos los presupuestos, gustos y ocasiones", en la que se pueden encontrar dos restaurantes de Málaga, ambos localizados en la capital: Alita y La Cosmo.

Alita, un bistró francés a la andaluza en el centro de Málaga

Sobre el restaurante Alita, de Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, la publicación ha asegurado: "Una forma de definirlo sería como un bistró francés a la andaluza, por la cocina, por el local, por el ambiente que Álvaro Salido y Tatiana Carvajal consiguen generar en su pequeño espacio".

Tal y como han afirmado, en este restaurante recomendado por la Guía Repsol y localizado en la calle Trinidad Grund número 7 se sirven recetas locales, "con algunos giros –vienen del Kava de Fernando Alcalá, en Marbella".

La propuesta gastronómica de Alita, según El Comidista

Entre sus mejores creaciones, 'El Comidista' ha destacado su ajoblanco con limones fermentados, espárragos blancos, yema curada, oloroso y torreznos; su pan de gambas al pil-pil, "realmente un tartar"; y "algún que otro plato viajero" como su berenjena 'ko pha ngan'.

"Vinos de la tierra y cañas bien tiradas, con posibilidad también de tomar el fresco en su terraza", han recalcado sobre Alita, un negocio que destaca por su cocina de mercado, libre y sin ataduras, como señalan sus propios propietarios.

La Cosmo, el restaurante más informal de Dani Carnero en Málaga

El otro restaurante de Málaga que ha sido destacado por 'El Comidista' como uno de los mejores de todo 2025 es La Cosmo, un negocio del Estrella Michelin Dani Carnero que ha sido recomendado tanto por la Guía Michelin como por la Guía Repsol.

Un establecimiento que la publicación define como "el más informal", pero con la "esencia malagueña" presente en todas sus propuestas.

"En una Málaga gentrificada gastronómicamente, es de agradecer que haya lugares como La Cosmo en pleno centro de la ciudad", ha asegurado 'El Comidista' sobre este restaurante localizado en la calle Císter número 11 de la capital malagueña.

Platos y filosofía de La Cosmo, según los expertos gastronómicos

Además, los expertos gastronómicos han destacado sobre los platos de La Cosmo: "Me enamoraron la ensaladilla a la que le mete merluza y judía verde, el mollete de steak tartar y el puerro con yema y Grana Padano en plan carbonara. Platos originales con un giro siempre interesante".

Un establecimiento que se autodefine como un lugar centrado en la "transparencia al origen y al producto, sin tabúes, sin complejos y sin rodeos" en el que cada plato tiene un "por qué, un origen y un sentido".

"La carta, totalmente transparente, resume a la perfección el pensamiento de Dani sobre lo que debe ser un espacio gastronómico e informal en esta época donde imperan calidad y proceso", señala el propio negocio.