Así será el nuevo parque que creará Torremolinos en un antiguo vertedero: con senderos, zonas verdes y su propio auditorio

Torremolinos sumará un nuevo parque en su núcleo urbano que se ubicará en un antiguo vertedero y que se convertirá en uno de los mayores pulmones verdes de la ciudad con más de 52.000 metros cuadrados de extensión.

Un parque que aún se encuentra en su fase más inicial y que albergará zonas de ocio y esparcimiento, juegos infantiles, senderos y un auditorio para celebrar todo tipo de eventos y conciertos.

Así lo aseguró la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, el pasado mes de diciembre durante el balance de su gestión al frente del Ayuntamiento, cuando explicó que el Consistorio se encuentra ya manos a la obra para crear este gran parque periurbano.

Un nuevo parque periurbano para Torremolinos

Por el momento, son escasos los detalles que se han dado a conocer al respecto. Sin embargo, ya se puede vislumbrar algunos aspectos de este nuevo parque, como su tamaño, ya que se instalará en un recinto de 52.300 metros cuadrados en el que anteriormente había un vertedero.

Imágenes de recinto en el que se encontrará el nuevo parque de Torremolinos, ubicado en un antiguo vertedero que ya ha sido vaciado y sellado / Constructora andaluza Jarquil

En concreto, en el lugar que se instalará este nuevo parque se encontraba el considerado el último gran vertedero urbano de Andalucía, que dejó de recibir residuos hace más de una década y que comenzó a vaciarse y sellarse en 2023, una tarea que ya está finalizada en la actualidad.

Del último gran vertedero urbano de Andalucía a espacio verde

Para ello, fue necesario trasladar casi 684.000 metros cúbicos de basura a un nuevo vaso, aunque durante sus años de mayor uso, este vertedero llegó a acoger hasta un millón de toneladas.

De igual modo, para poder utilizar este espacio de 52.300 metros cuadrados, se instalaron 75.536 plantas para llevar a cabo la descontaminación del terreno.

Zonas de ocio, senderos y un auditorio al aire libre

"Lo que hace apenas tres años era un vertedero y una antigua cantera, hoy es un espacio que pronto será de disfrute para todos", señaló este pasado verano la alcaldesa del municipio en sus redes sociales junto con un vídeo que mostraba las imágenes de este recinto completamente sellado y libre de residuos.

Ahora, lo que en su día fue un cúmulo de toneladas de basura, se plantea como en un gran parque periurbano que contará con una gran zona de ocio y de esparcimiento, así como un auditorio al aire libre que "será un punto de referencia para la Costa del Sol".

"Será un auditorio que no moleste a los vecinos y que puede atraer eventos grandes y pequeños", añadió la alcaldesa sobre esta infraestructura.

Un mirador panorámico con las mejores vistas de la Costa del Sol

Además, se espera que este recinto cuente con un mirador panorámico que aproveche las vistas de la Costa y el monte gracias a la privilegiada ubicación del antiguo vertedero de Torremolinos.

El proyecto inicial también prevé que se instalen una zona de pícnic y distintas pistas deportivas y de patinaje, así como máquinas para hacer deporte y un parque canino.

"Será uno de los proyectos transformadores de Torremolinos para los próximos años", recalcó la alcaldesa sobre este parque que aún está en su fase más primigenia, pero que busca sumar un novedoso y enorme pulmón verde en la Costa del Sol.