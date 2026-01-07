El tiempo en Málaga según la AEMET: ¿cuándo se acaba el frío y cuándo suben los termómetros?

2026 ha comenzado con lluvias torrenciales y frío extremo, llegando incluso a activar el nivel rojo en algunos puntos de España. La masa de frío polar está dejando temperaturas gélidas de hasta -14 grados tal y como se han registrado en Parameras de Molina, en Guadalajara.

Así, la nieve, viento, frío y oleaje obligará a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar este miércoles avisos en 14 comunidades autónomas, también con mínimas de -6°C en Girona y Huesca y -5°C en Ávila y Cuenca.

En Málaga capital, el frío ha dejado sus jornadas más duras en el día de Reyes y este miércoles 7 de enero. Una bajada que, además, ha marcado un récord en el Aeropuerto de Málaga, donde el 6 de enero se registró la máxima más baja de toda la serie histórica: 11,5 ºC.

En el interior de la provincia, el desplome térmico ha sido aún más acusado: en algunos puntos los termómetros han llegado a -3,5 ºC y -1 ºC, con ejemplos como Ronda, donde las mínimas han rondado -1 ºC. En comarcas como Antequera, se han movido entre 0/8 ºC y hasta 2/12 ºC.

¿Cuándo se acaba el frío?

La situación empezará a suavizarse a partir de mañana. "El frío se acaba este miércoles. A partir del jueves subirán las máximas en Málaga y se comenzarán a recuperar los valores normales”, confirma Jesús Riesco, director del Centro de Meteorología de Málaga.

De momento, este miércoles será otra jornada gélida: máximas que apenas superarán los 14 ºC y mínimas que pueden caer hasta los 3 ºC. A partir del jueves y viernes, la subida será gradual, con máximas en torno a 17–19 ºC y mínimas ya más templadas, entre 9 y 11 ºC. El fin de semana, las máximas se moverán cerca de los 19 ºC y las mínimas rondarán los 12 ºC.

¿Y la lluvia?

En general, el panorama seguirá estable. “Respecto a las lluvias, no se esperan”, apunta Riesco, aunque los modelos sí abren la puerta a algún chubasco puntual ya de cara al martes 13.