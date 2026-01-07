Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Málaga según la AEMET: ¿cuándo se acaba el frío y cuándo suben los termómetros?

El aeropuerto de la capital registró el 6 de enero la máxima más baja de su serie histórica, con 11,5 ºC

El frío deja temperaturas gélidas en varios puntos de Málaga.

El frío deja temperaturas gélidas en varios puntos de Málaga. / María José López - Europa Press

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

2026 ha comenzado con lluvias torrenciales y frío extremo, llegando incluso a activar el nivel rojo en algunos puntos de España. La masa de frío polar está dejando temperaturas gélidas de hasta  -14 grados tal y como se han registrado en Parameras de Molina, en Guadalajara.

Así, la nieve, viento, frío y oleaje obligará a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar este miércoles avisos en 14 comunidades autónomas, también con mínimas de -6°C en Girona y Huesca y -5°C en Ávila y Cuenca.

En Málaga capital, el frío ha dejado sus jornadas más duras en el día de Reyes y este miércoles 7 de enero. Una bajada que, además, ha marcado un récord en el Aeropuerto de Málaga, donde el 6 de enero se registró la máxima más baja de toda la serie histórica: 11,5 ºC.

En el interior de la provincia, el desplome térmico ha sido aún más acusado: en algunos puntos los termómetros han llegado a -3,5 ºC y -1 ºC, con ejemplos como Ronda, donde las mínimas han rondado -1 ºC. En comarcas como Antequera, se han movido entre 0/8 ºC y hasta 2/12 ºC.

¿Cuándo se acaba el frío?

La situación empezará a suavizarse a partir de mañana. "El frío se acaba este miércoles. A partir del jueves subirán las máximas en Málaga y se comenzarán a recuperar los valores normales”, confirma Jesús Riesco, director del Centro de Meteorología de Málaga.

De momento, este miércoles será otra jornada gélida: máximas que apenas superarán los 14 ºC y mínimas que pueden caer hasta los 3 ºC. A partir del jueves y viernes, la subida será gradual, con máximas en torno a 17–19 ºC y mínimas ya más templadas, entre 9 y 11 ºC. El fin de semana, las máximas se moverán cerca de los 19 ºC y las mínimas rondarán los 12 ºC.

¿Y la lluvia?

En general, el panorama seguirá estable. “Respecto a las lluvias, no se esperan”, apunta Riesco, aunque los modelos sí abren la puerta a algún chubasco puntual ya de cara al martes 13.

