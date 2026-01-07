Así será Urtelia: el nuevo restaurante del centro de Málaga que sustituye a Noviembre

A finales de octubre, el centro de Málaga se despedía de uno de los locales pioneros en los desayunos, comidas e incluso brunchs healthys. Noviembre cerraba sus puertas tras 14 años de actividad.

Ahora, el local de calle Álamos inicia una nueva etapa con cambio de propietarios: allí abrirá Urtelia, el nuevo proyecto gastronómico de Eaterna Group, capitaneado por Rodrigo Cefalo y Tatiana De León.

Lejos de replicar fórmulas ya conocidas, Urtelia nace con una identidad propia: "Somos un bar de tapas modernas en Málaga, donde cada plato está pensado para compartir", explican sus impulsores. La propuesta se basa en "platitos y medias raciones", con elaboraciones sencillas y productos de la tierra, que permiten al comensal probar muchos platos en una misma visita.

El concepto huye deliberadamente de la etiqueta de taberna tradicional: "No somos ni queremos ser una taberna. Es un híbrido entre restaurante y formato informal, mucho más moderno y dinámico", subrayan Cefalo y De León.

El espacio estará pensado para el movimiento constante, con barra, mesas altas y zonas de sala, donde conviven copas, cervezas, vermut y una cocina diseñada para circular alrededor de la mesa.

Carta

Urtelia apuesta por una gastronomía de raíz mediterránea, reinterpretada con un lenguaje actual y desenfadado: "Celebramos el Mediterráneo, pero lo contamos de una forma moderna. Aquí no hay solemnidad: hay platos malagueños con un giro de autor", señalan.

El proyecto incluirá además productos estrella de otros restaurantes del grupo, adaptados a este nuevo formato, junto a platos inéditos y varias sorpresas.

La apertura está prevista para febrero y atraer al público local: "Queremos que sea un sitio pensado para los malagueños, para venir muchas veces y compartir", destacan.

Con esta apertura, Eaterna Group suma ya cuatro locales en apenas cuatro años, consolidando su crecimiento en la capital. El grupo cuenta con Tatanegro, situado a las faldas de la Catedral; Niccia, su restaurante italiano a pocos metros de Urtelia; y Puerto Cristal.

“Siempre decimos que no vamos a abrir más locales, pero siempre acabamos abriendo alguno más. Venimos de familias gastronómicas y esta es nuestra esencia”, confiesan.