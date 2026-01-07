Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RebajasEl tiempoDesertificaciónAgresión sexualCerro BlancoMaternoHipódromo MijasSan TelmoMálaga CF
instagramlinkedin

Gastronomía

Así será Urtelia: el nuevo restaurante del centro de Málaga que sustituye a Noviembre

Eaterna Group abrirá en febrero su cuarto local, que busca ser un punto de encuentro para los malagueños con platos para compartir

Noviembre cerró tras 14 años de actividad.

Noviembre cerró tras 14 años de actividad. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

A finales de octubre, el centro de Málaga se despedía de uno de los locales pioneros en los desayunos, comidas e incluso brunchs healthys. Noviembre cerraba sus puertas tras 14 años de actividad. 

Ahora, el local de calle Álamos inicia una nueva etapa con cambio de propietarios: allí abrirá Urtelia, el nuevo proyecto gastronómico de Eaterna Group, capitaneado por Rodrigo Cefalo y Tatiana De León.

Lejos de replicar fórmulas ya conocidas, Urtelia nace con una identidad propia: "Somos un bar de tapas modernas en Málaga, donde cada plato está pensado para compartir", explican sus impulsores. La propuesta se basa en "platitos y medias raciones", con elaboraciones sencillas y productos de la tierra, que permiten al comensal probar muchos platos en una misma visita.

El concepto huye deliberadamente de la etiqueta de taberna tradicional: "No somos ni queremos ser una taberna. Es un híbrido entre restaurante y formato informal, mucho más moderno y dinámico", subrayan Cefalo y De León. 

El espacio estará pensado para el movimiento constante, con barra, mesas altas y zonas de sala, donde conviven copas, cervezas, vermut y una cocina diseñada para circular alrededor de la mesa.

Carta

Urtelia apuesta por una gastronomía de raíz mediterránea, reinterpretada con un lenguaje actual y desenfadado: "Celebramos el Mediterráneo, pero lo contamos de una forma moderna. Aquí no hay solemnidad: hay platos malagueños con un giro de autor", señalan. 

El proyecto incluirá además productos estrella de otros restaurantes del grupo, adaptados a este nuevo formato, junto a platos inéditos y varias sorpresas.

La apertura está prevista para febrero y atraer al público local: "Queremos que sea un sitio pensado para los malagueños, para venir muchas veces y compartir", destacan.

Con esta apertura, Eaterna Group suma ya cuatro locales en apenas cuatro años, consolidando su crecimiento en la capital. El grupo cuenta con Tatanegro, situado a las faldas de la Catedral; Niccia, su restaurante italiano a pocos metros de Urtelia; y Puerto Cristal

Noticias relacionadas y más

Siempre decimos que no vamos a abrir más locales, pero siempre acabamos abriendo alguno más. Venimos de familias gastronómicas y esta es nuestra esencia”, confiesan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
  2. Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
  3. La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
  4. Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar
  5. Llega la borrasca Francis: avisos amarillos y naranjas en Málaga por lluvias
  6. La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
  7. La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
  8. Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan

Así será Urtelia: el nuevo restaurante del centro de Málaga que sustituye a Noviembre

Así será Urtelia: el nuevo restaurante del centro de Málaga que sustituye a Noviembre

El comercio arranca las rebajas en Málaga: descuentos del 20% al 60% y un gasto previsto de 120 euros por hogar

El comercio arranca las rebajas en Málaga: descuentos del 20% al 60% y un gasto previsto de 120 euros por hogar

Carmen Casero se reunirá con los vecinos afectados por las obras de los apartamentos turísticos de la Torre de San Telmo

Carmen Casero se reunirá con los vecinos afectados por las obras de los apartamentos turísticos de la Torre de San Telmo

Rehabilitadas 104 viviendas públicas del centro de Málaga para mejorar su eficiencia energética

Detenido en Málaga por disparar a un vecino con una pistola de aire comprimido

Detenido en Málaga por disparar a un vecino con una pistola de aire comprimido

Con Málaga exige información “clara y detallada” sobre el presupuesto de la Cabalgata de Reyes

Con Málaga exige información “clara y detallada” sobre el presupuesto de la Cabalgata de Reyes

El PP exige al Gobierno la presa de Cerro Blanco para combatir las inundaciones en el Guadalhorce

El PP exige al Gobierno la presa de Cerro Blanco para combatir las inundaciones en el Guadalhorce

El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo

El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
Tracking Pixel Contents