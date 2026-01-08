Dos accidentes en la A-7 colapsan los accesos a Málaga desde Rincón de la Victoria con retenciones de 7 kilómetros

Los accesos a Málaga desde la Ronda Este vuelven a estar colapsados de tráfico. La coincidencia de dos accidentes, con apenas un minuto de diferencia, ha provocado unas fuertes retenciones de más de siete kilómetros a la altura de Rincón de la Victoria. Los dos alcances, que han implicado a un total de cinco vehículos pero sin heridos de gravedad, se produjeron a las 7.30 y 7.31 horas de esta mañana, según ha informado el servicio de emergencias 112, que ha recibido las llamadas alertando de los siniestros con apenas un minuto de diferencia.

El primer accidente se produjo a las 7.30 horas e implicó a un turismo y un camión, sin heridos. Fue en el kilómetro 973 de la A-7 e inmediatamente afectó a la fluidez de la circulación, ya que ocurrió en una zona en la que no hay arcén y que provocó que se tenga que cerrar al tráfico el carril izquierdo.

Segundo accidente

Esta situación se agravó apenas un minuto después, cuando se produjo un nuevo alcance, esta vez entre tres turismos y a pocos metros de allí, ya en el kilómetro 974 de la A-7, en sentido Málaga. No se descarta que este nuevo accidente fuera consecuencia del primero, al recibirse la llamada sobre las 7.31 horas y en la misma.

El frenazo repentino del tráfico o un despiste parecen estar detrás de este alcance, que implicó a tres vehículos, un coche y una furgoneta. El choque no produjo heridos de gravedad, según el 112, que informó de que solo se tuvo que atender a una persona con dolor de cabeza.

Atasco a la altura del kilómetro 970 de la A-7, en Rincón de la Victoria. / DGT

Atasco

Desde ese momento los acceso a Málaga desde Rincón de la Victoria por la A-7 volvieron a vivir un nuevo atasco. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que se registra un tráfico lento durante un tramo de unos 7 kilómetros, entre los puntos kilométricos 967 y 974 en sentido Málaga. Esto significa que a la altura de Torre de Bengalbón comienza a frenarse la circulación, que recupera algo de fluidez pasado el arroyo Totalán.

Vehículo ardiendo

La web de la DGT informa además de que hay una nueva incidencia desde las 8.29 horas, como es un coche ardiendo en el punto kilométrico 976, esta vez en sentido Rincón de la Victoria. Este hecho se ha producido poco antes del enlace con la MA-24 en dirección a La Araña y que está afectando al tráfico durante dos kilómetros y en la bajada hacia la Carretera de Almería.