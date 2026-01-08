El bar de Málaga con tapas a 1,60 euros y platos de arroz gratis: "Son muy contundentes"

Un restaurante en la capital de Málaga con tapas a 1,60 euros y platos gratis de paella. Es lo que ofrece Al Punto, un negocio situado en el interior del centro deportivo Nexxo Club, situado en Carretera de Cádiz, en un nuevo concepto que busca aunar deporte, gastronomía y ocio en un mismo lugar.

Este local cuenta con "tapas y platos muy contundentes a buenos precios", tal y como señalan sus propios clientes, que aseguran que sus bocados viene "muy cargados" por apenas unos euros de precio.

Localización de este bar con tapas a 1,60 euros

De ese modo, este enclave situado en la calle Bodegueros número 28 de Málaga capital cuenta con "tapas exquisitas y una selección de platos diseñados para compartir", según relatan desde el propio restaurante.

Entre su amplia carta se encuentran tapas desde 1,60 euros, como sus croquetas de jamón serrano o de carrillada de ternera, su pincho de tortilla, su mini wrap de pollo, la ensaladilla rusa, sus patatas kimchi y la miniburguer.

Raciones desde 6,50 euros en este bar de Carretera de Cádiz

Además, se puede disfrutar de estos platos en ración desde 6,50 euros, además de otras especialidades como sus nachos, las gambas al pilpil y las lagrimitas de pollo con patatas.

Pero uno de sus principales reclamos es su plato arroz, que se puede degustar de forma totalmente gratuita los sábados al pedir una bebida.

A todas estas tapas y raciones se suman sus diversos platos, como sus ensaladas y noodles desde 9,95 euros, los wraps desde 10,95 euros y toda clase de hamburguesas desde 9,95 euros en su versión de 100 gramos y desde 10,95 euros por 200 gramos.

Sus chapatones y la oblea Al Punto, sus principales reclamos

Junto a estos se pueden encontrar sus 'chapatones' a 7,50 euros su versión grande y a 14,95 euros su versión XL, así como distintos platos de carne y pescado desde 15,95 euros.

Y para completar la comida, disponen de distintos postres como fruta del día a un euro, gofre de chocolate y nata y tartas de tres chocolates, queso o del día por 3.95 euros. Pero su punto fuerte se encuentra en su enorme oblea 'Al Punto del club', que se puede degustar por 9.95 euros.

Este local está abierto todos los días en horario de 9.00 a 00.00 de lunes a viernes y los fines de semana de 9.00 a 17.00 horas.