Playas
Las últimas borrascas dejan toneladas de cañas en las playas de la Costa del Sol
La Mancomunidad ofrece a los ayuntamientos tratamiento para estos residuos en el Complejo Ambiental Costa del Sol
Es una imagen que se repite año tras año. Las últimas borrascas han dejado en las playas de la Costa del Sol Occidental toneladas de cañas arrastradas por las fuertes lluvias procedentes de las desembocaduras de ríos y arroyos.
Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad, es consciente de que "estos residuos suponen un serio problema para los ayuntamientos, que han de hacerse cargo de ellos y darles el tratamiento adecuado".
Así, continuó el presidente, "la Mancomunidad se vuelve a poner al lado de los ayuntamientos para ayudarles a reducir los gastos que van a tener que asumir para volver a poner el litoral en óptimas condiciones".
Para ello, ha mantenido esta mañana una reunión con los responsables de la empresa Urbaser, concesionaria del Complejo Ambiental de Casares, "a fin de reducir los costes del tratamiento de estos residuos para que los ayuntamientos no soporten todo ese gasto".
De este modo, la Mancomunidad vuelve a activar ese plan de recogida a precio económico que ya puso en marcha el año pasado.
Más de 4.000 toneladas en cañas
Durante el año 2025 se trataron en el Complejo Ambiental de Casares un total de 4.564,58 toneladas de cañas, que sumadas a las 5.447,10 de algas hicieron un total de 10.011,68 toneladas de residuos de este tipo.
Por municipios, Casares recogió 315,68 toneladas, Estepona 3.274,56, Manilva 1.815,42, Marbella 3.990,80 y Torremolinos 615,22.
