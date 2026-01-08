Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DimisiónFríoViviendaTrenesTráficoAgresión sexualParque de nieveNómadas digitalesFallecimiento
instagramlinkedin

Playas

Las últimas borrascas dejan toneladas de cañas en las playas de la Costa del Sol

La Mancomunidad ofrece a los ayuntamientos tratamiento para estos residuos en el Complejo Ambiental Costa del Sol

Las cañas vuelven a invadir las playas de la Costa del Sol.

Las cañas vuelven a invadir las playas de la Costa del Sol. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Es una imagen que se repite año tras año. Las últimas borrascas han dejado en las playas de la Costa del Sol Occidental toneladas de cañas arrastradas por las fuertes lluvias procedentes de las desembocaduras de ríos y arroyos.

Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad, es consciente de que "estos residuos suponen un serio problema para los ayuntamientos, que han de hacerse cargo de ellos y darles el tratamiento adecuado".

Así, continuó el presidente, "la Mancomunidad se vuelve a poner al lado de los ayuntamientos para ayudarles a reducir los gastos que van a tener que asumir para volver a poner el litoral en óptimas condiciones".

Para ello, ha mantenido esta mañana una reunión con los responsables de la empresa Urbaser, concesionaria del Complejo Ambiental de Casares, "a fin de reducir los costes del tratamiento de estos residuos para que los ayuntamientos no soporten todo ese gasto".

De este modo, la Mancomunidad vuelve a activar ese plan de recogida a precio económico que ya puso en marcha el año pasado.

Más de 4.000 toneladas en cañas

Durante el año 2025 se trataron en el Complejo Ambiental de Casares un total de 4.564,58 toneladas de cañas, que sumadas a las 5.447,10 de algas hicieron un total de 10.011,68 toneladas de residuos de este tipo.

Noticias relacionadas y más

Por municipios, Casares recogió 315,68 toneladas, Estepona 3.274,56, Manilva 1.815,42, Marbella 3.990,80 y Torremolinos 615,22.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
  2. Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
  3. El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
  4. La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
  5. Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar
  6. Llega la borrasca Francis: avisos amarillos y naranjas en Málaga por lluvias
  7. La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
  8. La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata

Los ingresos por turismo en Málaga y la Costa del Sol suben más del doble que la llegada de visitantes

Los ingresos por turismo en Málaga y la Costa del Sol suben más del doble que la llegada de visitantes

La restauración de la Catedral de Málaga alcanza el 30% y estará terminada a final de 2027

La restauración de la Catedral de Málaga alcanza el 30% y estará terminada a final de 2027

Las últimas borrascas dejan toneladas de cañas en las playas de la Costa del Sol

Las últimas borrascas dejan toneladas de cañas en las playas de la Costa del Sol

La Ronda Este recupera la fluidez en su acceso a Málaga desde Rincón de la Victoria

La Ronda Este recupera la fluidez en su acceso a Málaga desde Rincón de la Victoria

Málaga estrena su primera ruta directa con Montpellier: precios, frecuencias y fechas

Málaga estrena su primera ruta directa con Montpellier: precios, frecuencias y fechas

El día de Reyes de 2026 fue el más frío en Málaga desde 1954

El día de Reyes de 2026 fue el más frío en Málaga desde 1954

El precio de la vivienda de segunda mano en Málaga cierra 2025 con una subida del 13,8% y un nuevo máximo

El precio de la vivienda de segunda mano en Málaga cierra 2025 con una subida del 13,8% y un nuevo máximo

El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo

El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
Tracking Pixel Contents