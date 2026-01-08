Caen dos bandas de albanokosovares que suman 44 robos en naves de Málaga

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones de origen albanokosovar a las que atribuyen 44 robos con fuerzas en naves industriales en Málaga. La operación ha culminado con 18 detenidos, seis de los cuales han ingresado en prisión, por su presunta implicación en los delitos de robo con fuerza, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las dos bandas, con un "perfil itinerante y estructuras sofisticadas", atacaban las cajas fuertes de los inmuebles para apoderarse del dinero en efectivo. El botín asciende a más de 250.000 euros, según ha informado este jueves la Comisaría Provincial. Las fases operativas se han llevado a cabo en Málaga capital, Fuengirola, Alhaurín el Grande y en distintos puntos del Levante español.

Cascada de robos

La investigación arrancó tras una serie de robos entre mayo y finales de 2025 con un mismo modus operandi. Se llevaban a cabo en naves industriales en la capital malagueña y el objetivo eran las cajas fuertes que abrían con herramientas específicas para abrirlas allí mismo, aunque en otros casos se las llevaban para acceder al interior con mayor tranquilidad. El gran número de casos detectados, que habían generado una gran alarma en el tejido empresarial, puso manos a la obra al Grupo de Robos de Málaga.

Efectos intervenidos. / L.O.

Las primeras averiguaciones llevaron hasta algunos miembros de la trama, que estaban asentados en la costa valenciana y se desplazaban a distintos puntos de la Costa del Sol para consumar “tour de robos". Para sus movimientos, usaban vehículos alquilados o a nombre de terceras personas, algunas de ellas ajenas a la trama.

Polígonos

La Policía Nacional ha explicado que las bandas planificaban sus incursiones en los polígonos con incursiones discretas para estudiar y seleccionar las naves. En la fase de ejecución, sustituían las placas de matrícula originales de los vehículos por otras sustraídas y también preparaban las herramientas y medios técnicos avanzados para cometer los robos. Destaca el uso de inhibidores de frecuencia para crear interferencias en la red de comunicaciones y anulación de alarmas en los comercios. Los investigadores aseguran que apenas necesitaban 10 minutos para consumar los robos, siempre en horario nocturno.

Finalmente, se practicaron cuatro registros domiciliarios en los que se intervinieron dinero y una gran cantidad de material utilizado para los asaltos. Aunque la investigación aún sigue abierta, se dan por desmanteladas dos organizaciones criminales muy activas a las que se atribuye más de cuarenta robos.