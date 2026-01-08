Ciriana urge a supervisar las Cuevas de Churriana al seguir en riesgo de desplome

¿Cuál es el estado actual del complejo de cuevas-iglesias rupestres de Churriana?, la asociación ecologista Ciriana, que dio a conocer este hallazgo arqueológico de la zona de Gamera Baja junto al Cementerio de Churriana, descubierto en 2018, ha dado la voz de alarma ante el desconocimiento de su estado real; aunque algo sí tiene claro: el deterioro no se ha frenado y continúa el riesgo de derrumbe.

«Aquellas se van a caer a cachos», alertó Maricruz Torres, de Ciriana. La portavoz del colectivo, que recordó que, salvo un cueva-iglesia rupestre en terreno municipal, el resto está en una parcela privada, visitó la zona el pasado diciembre con La Opinión, para constatar que el vallado por el propietario actual de esta parcela impide a este colectivo el hacer un seguimiento real al yacimiento, como ocurría antes. «Ahora estamos peor que antes porque no sabemos nada», indicó.

Anterior al dominio musulmán o mozárabes

Hay que recordar que la importancia del yacimiento hizo que, en 2020, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía reclamara al Ayuntamiento de Málaga la protección integral, dado que en la zona estaba previsto construir unas 200 viviendas, que finalmente fueron reubicadas para dejar libre este área.

Un informe de la empresa Arqueosur indicó que, por el número de cavidades localizadas, se trataría de «un hipotético complejo monacal de raigambre mozárabe, e incluso anterior a tenor de algunos estudios recientes». A este respecto, Maricruz Torres indicó que por la presencia de cerámica romana en el entorno, no se descarta que las iglesias rupestres fueran de época romana.

Maricruz Torres y Carlos Gozalbes en la iglesia rupestre principal en 2019, antes del derrumbamiento. / Álex Zea

Para la Consejería de Cultura, las cuevas estarían ligadas a una comunidad monacal paleocristiana anterior al periodo musulmán.

Sin embargo, para el profesor de la UMA Carlos Gozalbes, habrían sido excavadas y habitadas entre los siglos IX y X de nuestra era por una comunidad de trabajadores cristianos, en pleno dominio musulmán.

«Esto es un conjunto de muchas cuevas mucho más extenso y han entrado en el máximo grado de protección. Es lo único que hemos conseguido, porque antes iba una carretera para subir a los chalés previstos», manifestó Maricruz Torres.

Los dos «cráteres»

Sin embargo, la portavoz de Ciriana también destacó que continúan los dos «cráteres» que se formaron en el techo de las cuevas y que dañan la iglesia rupestre principal. Los socavones se abrieron con el agua de la lluvia. «No los han cerrado y el agua está entrando», lamentó.

Por este motivo, Maricruz Torres pidió a las administraciones que supervisen el estado actual de este yacimiento. Además, recordó que la anterior delegada de Cultura de la Junta, Carmen Casero, es hoy la concejala de Urbanismo y, por tanto, la persona que conoce todos los puntos de este problema.

Uno de los socavones aparecidos sobre las cuevas de Churriana, en enero de 2024. / Ana I. Montañez

En este sentido, reclamó al Consistorio que no se limite a aguardar al desarrollo inmobiliario del entorno y al correspondiente cambio en el PGOU para preservar las cuevas. «Pedimos al Ayuntamiento que se siente con la propiedad y haga una permuta, «porque ahí no pueden construir y el suelo debería ser municipal».

Maricruz Torres recordó que, en 2020, Ciriana ya envió al alcalde, Francisco de la Torre, un anteproyecto para un parque de las Cuevas en Churriana, realizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada.

Para la representante de Ciriana, aparte de la permuta el Ayuntamiento puede «limpiar y restaurar» la iglesia rupestre en terrenos municipales, para que pueda recibir visitas escolares, así como «un cartel informativo y una pérgola, porque el parque está hecho»; en relación con un antiguo basurero, también en suelo municipal, hoy una zona verde con plantas aromáticas gracias al trabajo de los voluntarios de Ciriana.

Maricruz Torres, en la zona verde municipal de plantas aromáticas, gracias a Ciriana, junto a las Cuevas de Churriana. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales informaron de que «el Ayuntamiento ha actuado varias veces de forma subsidiaria en la conservación de estos vestigios».

También informaron de que está en tramitación la nueva ordenación presentada por la propiedad para esta zona (el plan parcial PA-CH6 Atalaya), «para aprobar el avance en el que se modifica la ordenación para dejar como zona verde las áreas de especial protección».