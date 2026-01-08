Denuncia
Detenido un hombre de 22 años en Málaga por presunta agresión sexual en Nochevieja
La Policía Nacional arrestó a un hombre de 22 años en Málaga por una presunta agresión sexual a una joven de 19 años en la calle durante la madrugada del 1 de enero
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 22 años por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual cometido contra una joven, en el centro de Málaga, en Nochevieja.
En este sentido han informado fuentes del cuerpo de seguridad, que confirman así el que sería un segundo caso de presunta agresión sexual cometido en la ciudad en la última noche del año.
Según información de diario sur, los hechos tuvieron lugar ya en la madrugada del 1 de enero cuando la víctima, una joven de 19 años, regresaba a su domicilio tras salir de fiesta
Un conocido de esa noche la abordó en la calle
La propia chica habría alertado a varios amigos de que un joven al que habría conocido esa misma noche, presuntamente, la había agredido sexualmente en la vía pública tras abordarla.
Al día siguiente, la víctima acudió al Hospital Materno-Infantil para que se le practicara una exploración y se activó el protocolo establecido para estos casos. Finalmente la chica habría interpuesto denuncia ante la Policía Nacional, que detuvo al joven de 22 años.
Otro caso en Nochevieja
Cabe recordar que se da la circunstancia de que este pasado jueves trascendió otro caso de presunta agresión sexual, también en Nochevieja y también en la capital malagueña, en un hostal, donde un hombre habría realizado tocamientos a una menor de 16 años. Tras ser detenido por la Policía Nacional, el presunto autor de los hechos ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza por acuerdo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, en funciones de guardia,
