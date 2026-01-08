El día de Reyes de 2026 fue el más frío en Málaga desde 1954

Málaga amaneció el día de Reyes no solo con la sorpresa de sus Majestades de Oriente, sino también con temperaturas polares. En algunos puntos de la provincia se llegaron a registrar hasta 0.1 grados.

Incluso el Aeropuerto de Málaga registró este 6 de enero la temperatura máxima más baja de toda la serie histórica, con 11,5 ºC. Fue, de hecho, un día de récords. Con los datos ya actualizados, el 6 de enero de 2026 pasará a la historia por ser el día más frío del siglo XXI en Málaga.

Los termómetros marcaron una mínima de 8,4 ºC. Por lo que, el 6 de enero de este año se convierte así en el día más frío desde 1954 - cuando se registaron 7,7ºC- y en el tercero con la temperatura más baja de la serie histórica (1943–2026).

Para encontrar una temperatura similar hay que remontarse a 1997, cuando se registraron 8,5 ºC. Si se atiende al conjunto de los registros, el día más frío de toda la serie se produjo en 1945, cuando se alcanzaron 7,5 ºC.

Por el contrario, en 2012 se registró la temperatura máxima más alta para un día de Reyes, con un valor casi veraniego de 19,1 ºC.

¿Cuándo se acaba el frío?

Málaga dejará atrás este frío polar y la situación empezará a suavizarse a partir de mañana. "El frío se acaba este miércoles. A partir de este jueves subirán las máximas en Málaga y se comenzarán a recuperar los valores normales”, confirma Jesús Riesco, director del Centro de Meteorología de Málaga.

La subida será gradual, con máximas en torno a 17–19 ºC y mínimas ya más templadas, entre 9 y 11 ºC. El fin de semana, las máximas se moverán cerca de los 19 ºC y las mínimas rondarán los 12 ºC.