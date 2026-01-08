Los embalses de Málaga inician 2026 con el doble de agua de hace un año

Los siete embalses de la provincia de Málaga cerraban este miércoles la jornada con más de 343 hectómetros cúbicos acumulados, prácticamente el doble de los que albergaban al inicio de 2025. El balance del año recién terminado no puede ser más positivo en cuanto a la evolución de los pantanos malagueños, si tenemos en cuenta que hace dos años estaban en su conjunto por debajo de los 100 hectómetros.

El paso de la borrasca Francis ha mejorado en más de 30 hectómetros cúbicos las reservas, lo que equivale a la mitad de la capacidad de una presa como la de la Concepción, que esta misma semana al rozar el 100% ha empezado a desembalsar parte del agua acumulada. Por encima del 75% también se encuentran otras presas como la de Conde de Guadalhorce o la del Limonero, en Málaga capital.

En su conjunto, los embalses están al 57%, cuando a principios de 2023 apenas se hallaban al 15%. La principal presa malagueña, la de La Viñuela, roza ahora el 47% con 77 hectómetros cúbicos, dos más que hace una semana. Pero aún alberga más agua la de Guadalteba, con casi 89 hectómetros cúbicos (cinco más que hace siete días).

Los pantanos, muy beneficiados con las últimas lluvias. / Álex Zea

Hace justo 12 meses los embalses malagueños sumaban 170 hectómetros. La Concepción no pasaba de los 38 hectómetros cúbicos, frente a los 48 que posee tras el desembalse por seguridad de estos días. Pero es que La Viñuela no pasaba de los 35 hectómetros, menos de la mitad que atesora ahora. Aún más bajo era el nivel en Guadalteba, con 31 hectómetros, apenas un tercio del caudal actual. Las autoridades aún así no dejan de recordar de dónde venimos y las restricciones que hubo incluso el pasado verano en parte de la provincia.

Un diciembre muy lluvioso

Los trenes de borrascas que se han sucedido durante estas fechas navideñas se han dejado notar en el sector turístico, con la bajada de previsiones como consecuencia de la falta de reservas de última hora. Sin embargo, las cantidades de lluvia son muy cuantiosas y permitirán afrontar con mejores garantías hídricas la temporada alta.

La lluvia ha influido negativamente en las reservas turísticas de este mes de diciembre. / Álex Zea

En La Concepción, por ejemplo, el presente año hidrológico, después de dos meses de lluvias, ya suma casi 300 litros por metro cuadrado. Es justo lo que sumaban la mayoría de los pantanos, a estas alturas de 2025, tras las borrascas que generaron importantes daños a finales de octubre y principios de noviembre de 2024.

Sin embargo, con todas las precipitaciones de estas semanas navideñas, La Viñuela ha sumado 190 litros por metro cuadrado frente a esos casi 300 litros que en enero de este pasado año se llevaban acumulados desde el inicio del año hidrológico. Tampoco superan esa barrera de los 190 litros los pantanos situados en el cauce medio del río Guadalhorce, ni tampoco el de Casasola.

El paso de Francis ha deparado unos 80 litros por metro cuadrado en La Concepción, algo menos de 40 litros en los reseñados embalses del Guadalhorce, pero en el Limonero, en la capital, no se ha pasado de los 13 litros.