La incidencia de la gripe desciende en Málaga pero se mantiene dentro de los niveles epidémicos

El 2026 ha llegado acompañado de un descenso de la incidencia de la gripe tanto en Málaga como en Andalucía. No obstante, a pesar de la bajada que reflejan las cifras, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido “prudencia” y “no bajar la guardia”.

“Estamos aún en una etapa compleja”, ha subrayado el titular de Sanidad este jueves tras la visita a las obras del centro de salud Barriada de la Juventud-Rosaleda de Granada, en la que ha explicado que la incidencia se mantiene todavía en “nivel epidémico”, por quinta semana consecutiva.

Por ese motivo, la Junta ha decidido prorrogar durante un mes, hasta el 6 de febrero, la orden que recomienda el uso de mascarillas en todos los centros de salud andaluces y su obligatoriedad en los hospitales donde se haya activado el Plan de Alta Frecuentación al menos tres veces en los últimos siete días.

La decisión ha quedado recogida en una orden publicada el 7 de enero en un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la que se detalla que esta decisión se adopta como "medida de protección" frente a las infecciones respiratorias agudas en la comunidad autónoma.

Baja un 9%

Según las últimas cifras difundidas por la Consejería de Sanidad este jueves, durante la primera semana del año la tasa de síndrome gripal en Málaga se sitúa en 35,4 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que ha disminuido un 8,8% respecto a la semana anterior.

Sin embargo, en cuanto a la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (que incluye gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) se ha registrado un pequeño aumento en la provincia, al pasar de los 209 casos por cada 100.000 habitantes a los 227,1 casos.

Descenso generalizado

A nivel andaluz, las cifras también reflejan un descenso en la semana del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. En concreto, la tasa de incidencia de las infecciones respiratorias agudas ha disminuido ligeramente, pasando de 299 casos por 100.000 habitantes a 286,2; mientras que la de síndrome gripal se ha situado en 37,8 casos por 100.000 habitantes, por debajo de los 45,2 casos de la semana anterior.

Más de trescientos mil malagueños han pasado ya por los centros sanitarios para vacunarse contra la gripe. | E.P. / L.O.

“Estos datos hay que interpretarlos con cautela porque hubo días festivos y esto afecta a la baja la incidencia”, ha advertido Sanz. El consejero ha resaltado que la incidencia se mantiene “en nivel epidémico bajo” y que la experiencia de temporadas previas muestra que, aún en fase de descenso, “la normalización completa de la situación epidemiológica y la recuperación sostenida de niveles basales pueden requerir varias semanas, especialmente cuando continúa existiendo transmisión comunitaria del virus”.

“No bajar la guardia”

Por ello, ante esta situación, el titular de Sanidad ha pedido “no bajar la guardia” y “mantener la prudencia” de utilizar mascarillas si se tienen síntomas y si se visitan centros sanitarios, así como lavarse las manos con frecuencia y, sobre todo, acudir a vacunarse si se es grupos de riesgo.

“Incidir en que todavía estamos en una época compleja, lo estamos viendo en las Urgencias hospitalarias, en las Urgencias que se desarrollan también en la Atención Primaria”, ha remarcado el titular de Sanidad.

Más de 340.000 malagueños vacunados

Según el último Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía, el grupo de menores de un año es el que presenta mayor incidencia, seguido del grupo de uno a cuatro años. Asimismo, precisan que la incidencia fue superior en mujeres que en hombres.

El consejero también ha recordado que la vacuna es “segura, gratuita y la mejor forma de protegernos”. Desde el inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe 2025-2026 hasta el pasado lunes, 1.890.988 personas han recibido la vacuna antigripal en Andalucía y 770.055 la que protege frente a la covid. En Málaga, 341.932 se han inmunizado ya contra la gripe y 138.487 contra el covid-19.