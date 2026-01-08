Los ingresos por turismo en Málaga suben más del doble que la llegada de visitantes

La provincia de Málaga y su Costa del Sol han registrado en 2025 un nuevo año récord en materia de turismo con 14,65 millones de visitantes, un 1,19% más que en el ejercicio anterior, y con un impacto económico estimado que alcanza los 21.811 millones de euros (13.006 de producción directa y otros 8.805 correspondientes a impacto indirecto e inducido), lo que arroja un crecimiento en este apartado del 2,8%, según el Balance Turístico del recién concluido ejercicio presentado este jueves por la Diputación de Málaga.

Para el organismo supramunicpal, estas cifras constatan la estrategia emprendida durante esos últimos años de priorizar el "crecimiento de la calidad de la oferta" por encima de la mera subida en la cantidad de turistas. Además, se destaca el avance en la desestacionalización del sector, con la mayoria de hoteles abiertos los doce meses del año, y la creación de empleo estable.

El empleo ha aumentado así un 15% en la provincia malagueña, con más de 152.000 ocupados en el sector en el promedio de los tres primeros trimestres del año, según la EPA.

"Estamos muy satisfechos, porque nuestra primera industria sigue dando muchas alegrías. Nuestro destino está teniendo un crecimiento cada más sostenible, de mayor calidad y rentabilidad. Es una estrategia que llevamos forjando muchos años de la mano del sector", ha expuesto el presidente de la Diputación, Francisco Salado, acompañado de Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, y de Antonio Díaz, director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol.

Un año extraordinario pese a la "incertidumbre"

Salado cree que la Costa del Sol ha vuelto a demostrar su fortaleza como primer destino turístico andaluz y como uno de los más importantes de España y Europa.

"Ha sido un año extraordinario. Hemos tenido más visitantes, más ingresos, más empleos y más empleo que nunca en la historia turística de la provincia de Málaga", señala la Diputación en su balance.

No obstante, el presidente de la Diputación ha advertido de que Málaga no puede confiarse de cara a 2026, teniendo en cuenta la "incertidumbre" que se vive a nivel internacional, algo que afecta a una industria turística que siempre es "muy sensible" a las turbulencias geopolíticas.

Turistas en el Centro de Málaga. / Álex Zea

"Cada vez hay que mirar menos al número total de visitantes que llegan sino a que el que viene gasta más y se crea un turismo de más calidad", ha explicado Salado, destacando que los ingresos turísticos crecen de nuevo por encima de la subida de visitas. En todo caso, la afluencia de viajeros sigue muy al alza. El Aeropuerto de Málaga ha recibido en llegadas a 13,3 millones de pasajeros, un 7,3% más, mientras que la cifra de cruceristas ha superado los 625.000, un 32% más.

Baja ligeramente la llegada de turistas a hoteles y apartamentos

En diciembre de 2025, la oferta reglada de alojamientos turísticos (incluyendo las viviendas turísticas) alcanza las 701.994 plazas, un 6,5% más que el año anterior. Salado ha señalado que el apartado de hoteles, apartamentos, campamentos y alojamientos rurales acogieron a 7,95 millones de viajeros con 30 millones de pernoctaciones, unas cifras que están un 1,1% y un 1,4% por debajo de las del año anterior. El grado medio de ocupación, con un 75,4% de promedio durante el año, también baja un 1%.

Los descensos, según Salado, son achacables al avance de las viviendas turísticas (una opción por la que también se decantan los turistas) y al crecimiento global de la oferta hotelera aunque el presidente de la Diputación resta importancia a esas bajadas.

Turistas con sus maletas en Málaga. / L. O.

"Cada vez hay más plazas y más oferta alojativa. El grado de ocupación hotelera media durante el año ha sido del 75,4%, con picos del 90% en verano o en Semana Santa. Es un dato muy importante", ha señalado Salado, que insiste en que la apuesta debe ser más por la calidad del turismo que por la cantidad. Además, ha recordado que el indicador de rentabilidad hotelera (RevPar) ha aumentado un 7,21% hasta los 108,2 euros por habitación.

Por ello, ha afirmado que los hoteles, a su juicio, tendrán que "reorientar" su producto y no primarlo todo a tener ocupaciones del 80%-90% durante todo el año, sino a priorizar la calidad, algo que le puede permitir subir los precios, ya que hay clientes dispuestos a realizar ese desembolso para venir a Málaga y la Costa del Sol. La llegada de nuevos establecimientos de cuatro y cinco estrellas a la provincia demuestra, según Salado, ese "cambio de tendencia" que, en su opinión, es "bueno".

"Hay gente dispuesta a pagar más por una habitación, y eso es señal de que el mercado no está saturado en la Costal del Sol. Hay clientes que buscan una experiencia más exigente y está dispuesta a pagarla para venir", ha añadido.

Previsiones del turismo de Málaga para 2026

De cara a 2026, las expectativas, de entrada, son buenas. La previsión de plazas aéreas con destino al Aeropuerto de Málaga en el primer cuatrimestre muestran un incremento del 6,2%, con 4,4 millones de plazas ofertas y con seis mercados principales: Reino Unido con un 22%, España con un 17%, Alemania con un 6,9%, Países Bajos con un 6,1%, Italia con un 4,9% y Francia con un 4,6%.

"Tenemos una oferta insuperable que nos hacen seguir siendo fuertes frente a nuestros principales competidores. Además, somos un destino turístico muy seguro en todos los aspectos, siendo consciente de que el actual panorama de incertidumbre mundial afectará a todos los destinos", ha afirmado.

Vuelos a Estados Unidos y China

La Diputación,según ha explicado su presidente, sigue también a la expectativa de saber si Málaga obtendrá el vuelo con Shangai (también lo quiere Sevilla) y continúa trabajando para la consecución de líneas directas con Atlanta y Miami, en Estados Unidos, tras los buenos resultados del enlace con Nueva York (para el que también se quiere extender su operatividad a más meses del año).

En todo caso, Salado ha señalado que son decisiones que finalmente tomarán las compañías aéreas involucradas en función de sus parámetros propios económicos y de rentabilidad.