La Junta ya tiene el proyecto para restaurar el Convento de la Trinidad de Málaga y prepara su licitación

La Junta de Andalucía ya cuenta con el proyecto de ejecución para la restauración del Convento de la Trinidad de Málaga, una actuación considerada "una de las grandes apuestas patrimoniales del Gobierno autonómico", según palabras de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien ha informado este jueves de que el documento se encuentra actualmente en la Oficina de Supervisión, el paso previo a la licitación de las obras. Una vez supere esta fase de supervisión técnica, podrá salir a concurso.

Según explicó del Pozo, el proyecto está siendo revisado por la Oficina de Supervisión de la Junta, un trámite que se prolongará “unos días todavía, o algunas semanas”, debido a la complejidad del expediente. Una vez finalice la supervisión y el documento quede cerrado, la administración autonómica procederá a la licitación de las obras.

Retrasos

La consejera reconoció que se trata de un expediente que ha sufrido “muchísimos inconvenientes administrativos” y “retrasos”, una situación que lamentó al tratarse de una intervención patrimonial de gran calado para la ciudad de Málaga.

En cuanto al calendario, la consejera aseguró que su intención es que la obra pueda salir a concurso a lo largo de 2026 y, si no hay impugnaciones ni nuevos contratiempos administrativos, que los trabajos puedan iniciarse antes de finalizar el año, aunque sea en sus últimos meses. “Eso es lo que yo quisiera”, señaló, insistiendo en que el objetivo es que el proyecto avance “de una vez” tras años de demoras.

La rehabilitación del Convento de la Trinidad de Málaga, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1980, permitirá dar nuevos usos a este inmueble que actualmente se encuentra en una situación de grave deterioro y que ha sido históricamente expoliado. De este modo, el antiguo cenobio, que luego pasó a ser cuartel tras la Desamortización de Mendizábal en 1836, se convertirá en centro cultural, archivo provincial intermedio y dependencias administrativas.

19 millones de euros de presupuesto

En principio, la Junta de Andalucía tenía un presupuesto inicial de 19 millones de euros.

Del Pozo ha admitido que el Convento de la Trinidad “no lo ha tenido fácil” y atribuyó la situación a la acumulación de iniciativas que no llegaron a ejecutarse. De hecho, se han anunciado muchos proyectos y se han hecho muchos estudios, pero por distintas razones no se ha llegado a materializar en los últimos años: propuestas de gran inversión hasta iniciativas culturales de distinto alcance, sin que ninguna llegara a consolidarse. Entre ellas y como quizás la más recordada, la idea de un Parque de los Cuentos, con un presupuesto de 30 millones de euros, la posibilidad de trasladar allí la Biblioteca Provincial —pese a que el Ministerio ya había anunciado su sede en el edificio de San Agustín— o la creación de un centro de interpretación de arte rupestre, además de otros planteamientos vinculados al ámbito del patrimonio.