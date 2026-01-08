Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Málaga estrena su primera ruta directa con Montpellier: precios, frecuencias y fechas

Transavia Francia refuerza su red desde Andalucía con esta nueva conexión, que une la Costa del Sol con el sur de Francia durante el verano 2026

Transavia Francia refuerza con esta nueva conexión su posición en Andalucía. / L.O

Chaima Laghrissi

Málaga

Málaga inagura por primera vez una ruta directa con Montpellier. Así lo ha hecho saber Transavia Francia la aerolínea low-cost del grupo Air France-KLM.

La conexión estará operativa durante la temporada alta de verano, entre el 17 de julio y el 9 de septiembre, con una frecuencia semanal todos los domingos desde 37€ por trayecto y que es posible comprar desde este 8 de enero.

Con esta nueva ruta, Transavia amplía su oferta desde Málaga, donde ya es posible volar a un total de siete destinos europeos. A través de Transavia Holanda, la aerolínea conecta la Costa del Sol con Ámsterdam, Bruselas, Eindhoven y Róterdam.

Mientras que Transavia Francia ofrece vuelos directos a Lyon, París y ahora Montpellier, reforzando así la conectividad internacional de Andalucía con mercados clave del norte y centro de Europa.

Montpellier, la nueva ruta de Málaga / La Opinión

"El lanzamiento de esta nueva ruta entre Málaga y Montpellier supone un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en el mercado español. Andalucía es una región clave para Transavia, y esta conexión nos permite responder a una demanda creciente de viajes directos entre España y el sur de Francia durante la temporada estival", destaca Julien Mallard, director general adjunto comercial de Transavia Francia.

Mayor conectividad

Con esta nueva ruta, Transavia continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en España, reforzando su presencia en aeropuertos clave y ampliando su red de destinos internacionales. La aerolínea mantiene así su apuesta por ofrecer conexiones directas que faciliten los viajes de ocio entre España y Europa, contribuyendo al desarrollo turístico y a una mayor conectividad entre mercados estratégicos.

