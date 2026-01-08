El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo

El mejor parque de atracciones de nieve de toda Andalucía, que permite a sus visitantes disfrutar de toboganes, montañas rusas nevadas y trineos se encuentra a solo dos horas de Málaga, en la provincia vecina de Granada.

Se trata del parque de actividades Mirlo Blanco, situado en la Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada, Pradollano, en el final de la pista del río, junto al telesilla Antonio Jara.

Este parque de atracciones de nieve, a 30 minutos de Granada capital

En esta zona de atracciones, los visitantes pueden disfrutar de toda la belleza y el ocio de Sierra Nevada sin tener que calzarse los esquís ni subir en sus telesillas ni telecabinas.

Así, su amplia variedad de actividades para toda la familia se pueden llevar a cabo tras un viaje de apenas 30 minutos de la capital granadina y dos horas desde Málaga.

Parque de atracciones Mirlo Blanco, en Sierra Nevada / Sierra Nevada

En el Mirlo Blanco, tanto adultos como niños pueden vivir una aventura única a través de sus distintas actividades, entre las que destaca su atracción estrella, el Trineo Ruso.

Una montaña rusa con curvas, badenes y rectas

Se trata de una montaña rusa que discurre sobre raíles con 250 metros de subida y 550 metros de descenso rodeada de nieve. Durante su trayecto, esta atracción cuenta con curvas, badenes y rectas que ofrecen a sus usuarios "velocidad, emoción y paisajes espectaculares", tal y como explican desde el propio parque.

Entre la amplia oferta de ocio de Mirlo Blanco también se encuentra su alfombra deslizante, que lleva a la zona de 'tubing', en la que pueden deslizarse sobre roscos e hinchables.

Todas las actividades del Mirlo Blanco

A esto se suman su pista de hielo para el patinaje, que consta de 60 metros cuadrados de hielo sintético que no contamina, así como sus toboganes de nieve, su actividad de mini-esquí y mini snowboard, su silla-esquí y bici-esquí, entre otros.

Un sinfín de posibilidades para que niños de todas las edades y adultos puedan pasar un completo día de nieve a 2.100 metros de altitud sin necesidad de esquiar.

Estas actividades no solo se pueden disfrutar durante la época invernal, sino también en primavera y verano, cuando la montaña cambia su manto blanco por un paisaje repleto de naturaleza verde.

Precio de las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para este parque de atracciones nevado se pueden comprar tanto de forma online como en el propio recinto.

El precio para subirse al Trineo Mirlo oscila desde los 7 euros, mientras que media hora para disfrutar de todas las actividades del parque y realizar una subida en el Trineo Mirlo asciende a unos 20 euros por persona.

Parque de atracciones Mirlo Blanco, en Sierra Nevada / Sierra Nevada

Para quienes quieran disfrutar de un paseo en trineo tirado por moto de nieve, será necesario abonar una entrada desde los 22 euros, mientras que si a este paseo quieren sumar el tique en telecabina para subir a la estación, el precio asciende a unos 40 euros por persona.

Horario de las actividades del parque de atracciones de nieve

Si prefieren realizar una ruta panorámica en máquina pisa pistas por la zona alta de la montaña y subir en telecabina, el precio es de 48 euros por persona, mientras que la experiencia de interpretación del cielo nocturno de mano de un astrónomo profesional, otra de las opciones que ofrece el parque, es de 41,50 euros.

El horario para las actividades del parque de nieve, que incluyen los roscos, la bici esquí, la zona infantil y el área de tubing y trineos, es de 10.00 a 16.30 horas, mientras que el Trineo Mirlo estará disponible de 10.00 a 17.15 horas.