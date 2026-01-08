Terremoto
Un nuevo terremoto sacude Málaga con magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán
El seísmo se ha registrado a las 18.32, ha contado con una profundidad de 24 kilómetros y se ha hecho notar en la capital y en varias localidades de Costa del Sol
Un nuevo terremoto ha hecho temblar Málaga este jueves. A las 18.32 horas, un seísmo de magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán se ha hecho notar en la capital y en varias localidades de la provincia.
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha contado con una profundidad de 24 kilómetros.
¿Dónde se ha sentido?
El seísmo se ha hecho notar a lo largo de la Costa del Sol. Además de Málaga capital, el temblor se ha sentido en Benajarafe, Torre del Mar, Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón, Mijas, Fuengirola y Estepona.
También se ha podido sentir en la provincia de Sevilla, tanto en la capital como en algunos municipios como Mairena del Aljafare, San Juan de Aznalfarache o Castilblanco de los Arroyos.
Hasta el momento, en ninguna de ellas se han registrado incidencias ni daños materiales o personales.
Terremoto en diciembre
Recientemente, en diciembre del año pasado un terremoto de magnitud 4.9 se hizo notar en la provincia, con epicentro en Fuengirola y una profundidad de 77 kilómetros, activando la Junta de Andalucía la fase de preemergencia.
