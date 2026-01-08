Ouigo reduce 14 servicios diarios entre Madrid, Málaga y Sevilla, con 15.000 afectados

Ouigo ha establecido, "por motivos operativos", ajustes en su oferta de servicios en el corredor sur del 9 al 22 de enero, que afectarán a 15.000 pasajeros al reducirse 8 servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y 6 servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas.

"Desde Ouigo mantenemos un firme compromiso con la calidad del servicio y lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros", han indicado fuentes de la compañía, que han resaltado que esta medida, comunicada con antelación a los pasajeros afectados, busca garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Cambiar billete o cancelarlo

Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación.

El ajuste de Ouigo afectará a 15.000 usuarios / Alex Zea

Esta oscila entre el 200 % del valor del billete y el 50 % del mismo, sgún la fuente.

La compañía permanece a disposición de todos los clientes a través de sus canales habituales de atención para resolver cualquier duda adicional relacionada con estas modificaciones operativas, han subrayado.

Renfe: servicios especiales

Por su parte, Renfe ha activado servicios especiales en el Corredor Sur para atender a los viajeros afectados debido a las cancelaciones y supresiones que está llevando a cabo Ouigo, según ha informado la compañía en un comunicado.

De esta manera, la firma habilitará dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes Avlo "a precios reducidos" que comiencen a partir de los siete euros desde este viernes. El primero de ellos está previsto que parta a las 12 horas desde la capital, mientras que el segundo saldrá desde Sevilla a las 17:17 horas.

AVLO, el tren 'low cost' de Renfe intentará suplir el servicio que dejará de prestar Ouigo / l.o.

La empresa ha avanzado que, en función de la demanda, reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.

Asimismo, el operador recuerda que la normativa establece que, si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, "ellos mismos pueden buscar un transporte público alternativo, como Renfe, y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar".