Acto del PP en Málaga: De la Torre adelanta un plan con 17.000 viviendas para el próximo mandato

En estos tiempos en los que el problema de acceso a la vivienda tiene a Málaga como uno de sus puntos álgidos, el PP presumió de su gestión en un acto consagrado a esta materia en la sede provincial de la capital malagueña. Con el lema 'Nuestra prioridad, el acceso a una vivienda' movilizó a la formación a nivel regional, y el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, aprovechó la ocasión para adelantar que el próximo plan municipal de vivienda, enmarcado entre 2027 y 2031, contempla unas 17.000 viviendas, casi 10.000 VPO y 7.000 de renta libre. Eso sí, se estaba refiriendo a una estrategia que se pondrá en marcha en un mandato venidero, siempre y cuando los populares revaliden la alcaldía. O sea, en las mismas fechas en las que pretende hacer realidad su plan estrella con más de 1.500 'minipisos' para alquiler barato y temporal.

Este acto dio lugar a intervenciones de otros dirigentes del partido como Elías Bendodo, la consejera andaluza de Fomento Rocío Díaz, la eurodiputada Carmen Crespo o alcaldes de otras capitales andaluzas, como la granadina Marifrán Carazo y el cordobés José María Bellido. Y el discurso de Paco de la Torre desgranó ante ellos que el Ayuntamiento de Málaga promoverá más de 5.000 viviendas durante el actual mandato, entre 2023 y 2027. "Y trabajamos de cara al futuro, moviendo suelos urbanizables como Lagar de Oliveros, con posibilidad de casi 5.000 viviendas, la mitad de VPO”, agregó el alcalde sin perder de vista la planificación prevista en zonas como La Térmica, Repsol o Buenavista.

Al mismo tiempo, el regidor exhibió, como ejemplo de colaboración público-privada, "el desarrollo de los suelos para VPO de distrito Zeta y Cortijo Merino, donde el decreto de la Junta también ha permitido elevar el número de viviendas”.

Déficit energético

El alcalde malagueño también alertó de que “no debemos perder de vista la energía”, y lamentó que "Málaga está al límite". A continuación, reclamó al Gobierno "una solución al problema del déficit energético, para permitir el desarrollo residencial y económico de la ciudad y la provincia".

Por otro lado, De la Torre defendió que, en materia de vivienda, “la visión debe ser metropolitana, buscando siempre la colaboración institucional, agilidad y atender a la movilidad para articular ese desarrollo”.

Además, el alcalde criticó "la poca ejecución en materia de vivienda por parte de la anterior Junta de Andalucía socialista, que apenas creó 80 VPO en la capital en sus últimos 20 años de gestión".

De la Torre también sostuvo que "el gran desafío de las administraciones es la colaboración público-privada, articulada desde una colaboración institucional plena y total en el marco europeo, nacional, regional y local y también desde el punto de vista privado". “En Málaga hay ejemplos de todo tipo”, apostilló.

En este punto, el regidor resaltó el uso de fondos Next Generation y criticó "el poco uso del Gobierno de España de este dinero para la creación de vivienda". En cambio, alabó "el actual decreto de la Junta como anticipo de la Ley autonómica de Vivienda, que ya permite construir en suelo dotacional y que está favoreciendo la creación de VPO en la capital y en otros municipios, con más de 1.700 que se añadirán a las 1.006 viviendas protegidas en alquiler del sector Universidad".

Intervención de Bendodo

El acto sobre vivienda de los populares malagueños también contó con la intervención del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien calificó la política de vivienda de Pedro Sánchez como "una estafa”.

"Hoy, los jóvenes están condenados a compartir piso; el precio medio del alquiler ha subido 400 euros; y la oferta de viviendas se ha desplomado como consecuencia de la indefensión e inseguridad de las políticas del Gobierno", aseveró.

Fiel a la beligerante oratoria que le caracteriza, el dirigente del PP recordó que el exministro ahora encarcelado José Luis Ábalos "se comprometió en julio de 2018 a promover las primeras 20.000 viviendas para alquiler social" y proclamó que “los mismos sanchistas que empezaron robando, empezaron mintiendo”. “Mentir con la vivienda va en el ADN socialista; los dos grandes pecados de Sánchez en estos siete años han sido la corrupción y el machismo pero, sin embargo, su gran engaño ha sido la vivienda”, insistió.

La okupación

Bendodo también acusó al Gobierno de "haber disparado la okupación, permitiendo dicho atentado a la propiedad privada". "Mientras, el PP ha aprobado en el Senado una ley para echar a los okupas en 24 horas, que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, tiene en un cajón porque sabe que el Gobierno perdería la votación en el Congreso".

Igualmente, Bendodo añadió que "este fin de semana, el PP va a celebrar su 28 Interparlamentaria en A Coruña, cuyo lema será ‘Por lo importante’ y estará centrada en los problemas que afectan de forma más acuciante a los ciudadanos, como son la vivienda, la seguridad, el empleo y la economía o la regeneración democrática frente a la corrupción sanchista".

"El PP tiene un plan para cada uno de los problemas que Sánchez ha generado y no levantará el pie del acelerador ni un minuto para ser implacables y la agonía del sanchismo acabe cuanto antes”, reiteró el dirigente popular.

Por su parte, la coordinadora nacional del PP y eurodiputada Carmen Crespo ha destacado que el plan europeo de vivienda “cohabita y tiene los mismos principios que el que el PP presenta para España”, a la vez que criticaba "el intervencionismo de la Ley estatal de Sánchez, que consigue todo lo contrario de lo que persigue”.