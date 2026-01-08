El precio de la vivienda de segunda mano en Málaga cierra 2025 con una subida del 13,8% y un nuevo máximo

El precio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Málaga ha cerrado el año 2025 con un incremento anual del 13,8% y un precio medio de 4.364 euros el metro cuadrado, según los datos de un informe publicado este jueves por el portal inmobiliario Fotocasa. El precio en Andalucía ha registrado una subida del 22,2% para una media 2.733 euros el metro. El incremento a nivel andaluz es el más alto registrado por Fotocasa en sus 20 años de análisis.

Málaga se coloca a la cabeza del ranking andaluz en precio medio, seguida de Granada con 2.468 euros el metro, Cádiz (2.324), Sevilla (2.125), Huelva (1.688), Almería (1.669), Córdoba (1.624) y Jaén (1.038).

A nivel español, Baleares se coloca a la cabeza del ranking con un precio medio de 5.267 euros, seguida de Madrid con 5.206 euros. Málaga y Gipuzkoa se sitúan prácticamente en el mismo nivel (4.364 euros y 4.364 euros, respectivamente), y Santa Cruz de Tenerife alcanza 3.668 euros.

Presión sobre el mercado de la vivienda

"El cierre de 2025 confirma que Andalucía atraviesa uno de los momentos más intensos de presión sobre el mercado de la vivienda de segunda mano. El incremento anual del 22,2% no solo es el más alto de toda la serie histórica, sino que refleja un claro desequilibrio entre una demanda muy activa y una oferta insuficiente, especialmente en las zonas urbanas y costeras con mayor atractivo residencial y turístico", ha comentado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

Una imagen aérea de Málaga capital. / Álex Zea

A cierre de 2025 el precio se incrementa en las ocho provincias andaluzas. La subida anual más destacada se produce en Almería (20,1%), seguida de Granada (17,1%), Cádiz (15,2%), Sevilla (14,6%), Córdoba (14,1%), Málaga (13,8%), Huelva (9,1%) y Jaén (3,5%).

Este fuerte encarecimiento responde, según Fotocasa, a varios factores combinados: el interés inversor, la recuperación del comprador nacional, la demanda extranjera y la falta de vivienda disponible a precios asequibles. "Además, el contexto económico de 2025, con una mayor estabilidad en los tipos y un mercado laboral más dinámico, ha impulsado aún más la compra frente al alquiler”, añade Matos.

Por municipios

La subida interanual más destacada en Andalucía se produce en Vera con un incremento del 62,5%. Le siguen La Alcaidesa (59,4%), Gelves (57,9%), Sanlúcar la Mayor (52,7%), Atarfe (48,8%), Alhaurín El Grande (45,8%), Manilva (43%), Salobreña (42,9%), todos ellos por encima del 40%.

En 2025, trece municipios superan a nivel andaluz los 4.000 euros por metro. Encabeza el ranking Benahavís con 5.603 euros, seguida de Marbella con 5.424, Tarifa con 4.860, Fuengirola con 4.807, Estepona con 4.758, Nerja con 4.741, La Alcaidesa con 4.504, Casares con 4.403, Zahara de los Atunes con 4.295, Benalmádena con 4.259, Málaga capital con 4.241, Mijas con 4.173 y Torremolinos con 4.123.