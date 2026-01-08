La restauración de la Catedral de Málaga alcanza el 30% y estará terminada a final de 2027

La restauración de la Catedral de Málaga está a punto de alcanzar su ecuador tras certificar ya alrededor del 30% de la intervención, tras 20 meses de obras, según ha destacado este jueves la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, durante una visita a la construcción de la cubierta, fundamental para acabar con los históricos problemas de filtraciones que sufría el Primer Templo. El avance de los trabajos y el cumplimiento de los plazos han sido valorados por la consejera, a pesar de la demora que estos soportan en origen y que, posteriormente, se vieron ampliados por la obligación de sustituir parte de las vigas de madera que se habían utilizado al principio, tras un informe de Bomberos que alertaba de su potencial riesgo en caso de incendio, y la incorporación del frontal, que no existía en el proyecto inicial. Por ello, según la última estimación, no será hasta finales de 2027 cuando pueda darse por finalizado el nuevo tejado.

"Se trata de una actuación especialmente compleja y de gran envergadura", ha destacado Del Pozo, que ha estado acompañada, entre otros, por la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, así como por el obispo de la diócesis de Málaga, José Antonio Satué, y el deán de la SICB, José Ferrary.

Incremento de los plazos y el presupuesto

El Gobierno andaluz aporta 5,3 millones de euros para la consecución de la cubierta de la Catedral, que cuenta con un presupuesto que al final rondará los 22,5 millones de euros, cuando inicialmente se estimaba en 15 millones —de los que la Junta de Andalucía aportaba 5,3; el Ayuntamiento de Málaga, 4,5; la Diputación de Málaga, 3,5; y la Fundación Unicaja, 1,5—. Es decir, que estas modificaciones técnicas y trabajos añadidos no solo afectan a los tiempos, sino también a la inversión necesaria. De ese aumento, unos cuatro millones de euros corresponden al incremento acumulado por la sustitución de la madera, las medidas de seguridad contra incendios y el resto de actuaciones añadidas.

Ante estas exigencias, José Ferrary avanzó que mantendrán conversaciones con distintas instituciones para explorar posibles nuevos apoyos económicos. En caso de no conseguir nuevas aportaciones, aseguró que la obra se asumirá igualmente con "recursos propios", aunque lanzó un llamamiento público al tejido empresarial malagueño para que participe en la financiación de las obras de la Catedral, un monumento que “es de todos” y que utilizan de forma frecuente entidades como las hermandades y cofradías, que, como recordó, y a través de la Agrupación, ya realizaron al inicio de la restauración una aportación de 50.000 euros: "Una contribución que se agradeció, al igual que las donaciones particulares", argumentó el deán, quien a su vez insistió en que será necesario abordar nuevas vías de colaboración “con mayor intensidad” con entidades privadas en los próximos meses.

La experiencia de Notre Dame

Ferrary explicó que la experiencia de incendios en grandes catedrales europeas, como el registrado en la parisina de Notre Dame, llevó a replantear la solución constructiva para mejorar la protección en la parte superior del templo. Esto supuso sustituir la madera originalmente prevista por otra ignífuga, además de aplicar imprimaciones y tratamientos específicos para retrasar o minimizar el riesgo en caso de fuego. "Estas medidas no solo elevaron el coste, sino que también retrasaron el inicio de la obra".

A esta modificación se sumó posteriormente un nuevo parón por la necesidad de realizar catas arqueológicas en la zona del Postigo de los Abades, imprescindibles para poder instalar la grúa. "Los trabajos arqueológicos, además, resultaron sumamente interesantes, al aportar hallazgos que profundizan en la historia más antigua de Málaga", destacó el deán.

Por último, la actuación se amplió al incorporarse nuevas obras complementarias, como la ejecución del frontón o la crestería, a petición de la Junta de Andalucía, lo que obligó a redactar un nuevo proyecto y elevó de nuevo la inversión total.

La restauración de la cubierta comenzó en abril de 2024 y la finalización del proyecto se prevé ahora para finales de 2027, frente al calendario inicial, que situaba el término de la intervención en septiembre de este año 2026.

Precisamente la construcción del frontal, para lo que ya se ha levantado el sistema de andamiaje necesario, es "sumamento complicada" ya que, como dijo Ferrary, una parte importante de la intervención debe ejecutarse prácticamente a mano, lo que incrementa la dificultad técnica y la carga de trabajo.

Terminada la estructura de la nave principal y el crucero

Hasta el momento, la obra ha culminado la estructura de la cubierta de la nave principal y del crucero del templo. En paralelo, se ha iniciado la intervención en la girola y la balaustrada perimetral, mientras continúa el trabajo sobre la cubierta intermedia, un tramo que también forma parte del plan global de rehabilitación del conjunto.

Al mismo tiempo, ya se ha puesto en marcha la fabricación de las tejas cerámicas curvas que recubrirán las cubiertas restauradas, un proceso clave para garantizar la impermeabilización y evitar nuevas filtraciones. Además, se están realizando los trabajos preparatorios para la instalación de la nueva iluminación y de los sistemas de seguridad contra incendios, con mejoras destacadas gracias a la introducción de materiales más resistentes.

Una intervención urgente por las filtraciones

La actuación se lleva a cabo sobre la Catedral de la Encarnación, considerada una de las grandes joyas patrimoniales de Málaga y Andalucía. Se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y uno de los principales monumentos del Renacimiento español, aunque su construcción sintetiza varios estilos arquitectónicos que van del gótico al barroco.

La intervención responde a una “reclamación histórica”, subrayó Del Pozo, y a una necesidad urgente debido a las filtraciones que se estaban registrando en la cubierta, un problema que empezaba a poner en riesgo los bienes patrimoniales del interior del templo.

Colaboración institucional

Por su parte, el obispo de Málaga, José Antonio Satué, destacó que las obras “están funcionando muy bien” y expresó su satisfacción con el ritmo y la calidad del trabajo realizado. Además, subrayó el buen clima de entendimiento entre las instituciones públicas, el Obispado y la Fundación Unicaja, una coordinación que, según indicó, permitirá asumir con facilidad "el sobrecoste que conlleva una intervención de esta envergadura".

Mientras que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, lamentó la falta de participación del Gobierno de España en la financiación de las obras de la cubierta. España hizo hincapié en que la intervención está siendo posible gracias a la aportación “de casi todas las administraciones”, citando a la Junta de Andalucía, además del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Fundación Unicaja.

La consejera defendió la importancia de una actuación “muy reclamada” por el valor artístico, histórico, patrimonial y religioso del templo, y reclamó la implicación del Ejecutivo central en un proyecto de especial relevancia para la ciudad, "pero una vez más, el Gobierno ni está ni se le espera".