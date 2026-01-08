La sencilla ruta de Málaga apta para hacer en familia con puentes colgantes, miradores y saltos de agua: se pueden ver libélulas

Un sendero fácil de realizar, repleto de gigantescos puentes colgantes, cañones, bosques y saltos de agua que recorre una antigua acequia romana. Así se presenta una de las mejores rutas de Málaga para realizar en familia por la sencillez de su camino.

Se trata de la ruta Acequia del Gualdamina, un paraje natural situado en el municipio malagueño de Benahavís que se puede recorrer en menos de dos horas y que permite a sus visitantes disfrutar de todo tipo de especies arbóreas y animales, con especial protagonismo de las libélulas, que se pueden contemplar por todo el sendero.

Una acequia con más de diez siglos de antigüedad

Los inicios de esta ruta se remontan más de diez siglos atrás, cuando los árabes encauzaron parte de las aguas del río Guadalmina para destinarla al riego.

Estas canalizaciones dieron paso a la actual acequia que se localiza en el lugar y que se ha adaptado para que pueda servir de guía y compañía durante el camino.

Ruta Acequia del Gualdamina, en Benahavís / Wikiloc

Así, los visitantes pueden disfrutar durante todo el trayecto del sonido y la belleza del agua, así como del bosque de ribera mediterráneo que impera en el lugar.

Una ruta de 4,6 kilómetros perfecta para toda la familia

Además, este sendero de 4,6 kilómetros que se encuentra justo antes de llegar al pueblo de Banahavís permite cruzar uno de los mayores emblemas de la zona, el Cañón de las Angosturas.

Para ello, se ha dispuesto en el lugar un enorme puente colgante que serpentea a través de la vegetación y que convierte el lugar en una estampa de exultante belleza natural.

Para llevar a cabo esta ruta, es necesario acudir al Mirador de las Tres Pérgolas, situado 1,5 kilómetros antes de llegar al municipio, junto a la carretera de acceso a Benahavís y donde termina el descenso del río Guadalmina.

Puentes colgantes y miradores en esta ruta de Málaga

En este lugar se encuentra la acequia morisca y un puente de madera colgante que permite cruzar las Angosturas del Guadalmina y disfrutar de una panorámica única del entorno.

Tras esto, se llegará a un pequeño trozo de sendero de 200 metros en sentido ascendente que lleva a un camino llano que se mantendrá durante todo el camino.

Ruta Acequia del Gualdamina, en Benahavís / wiki

En todo este trayecto, se podrán contemplar caminos adosados a la montaña y tramos de puentes y pasarelas para evitar desniveles o introducirse en la propia acequia.

Especies de árboles y animales presentes en este sendero

Durante todo el sendero, el caminante puede disfrutar de especies botánicas como el acebuche, el romero, el alcornoque o el algarrobo, así como una amplia fauna salvaje con aves rapaces, reptiles, libélulas, anfibios, conejos, zorros y jinetas.

Una vez que la acequia llega a su fin, habrá que avanzar por un carril en el que aparecerán dos miradores más. Tras esto, será el momento de escoger entre regresar por el mismo camino que se ha tomado de ida o tomar el carril que continúa para finalizar el sendero circular.

En esta segunda opción, el senderista pasará por los Llanos de la Leche y el campo de golf de Benahavís hasta cruzar un puente y descender a la ribera del Guadalmina hasta volver de nuevo a la acequia.