Tumores, infartos o neumonías: ¿de qué mueren los malagueños?

Los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de muerte en Málaga. Así lo reflejan las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos definitivos de 2024, que sitúan a estos dos grandes grupos como los responsables de más de la mitad de los fallecimientos registrados en la provincia.

La Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte ofrece una radiografía precisa sobre las mortalidad en la provincia, donde en el año 2024 fallecieron un total de 13.785 personas, un 1,2% menos que en el año anterior. De ellas, 7.157 eran hombres y 6.628 mujeres.

El cáncer fue la principal causa de muerte, con 3.772 defunciones (2.183 hombres y 1.589 mujeres), desplazando a las enfermedades del sistema circulatorio, que tradicionalmente habían sido la primera causa de fallecimiento en la provincia.

Tumores más mortales

El tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón fue el más letal, con 822 defunciones, de las cuales 581 eran hombres y 241 mujeres. El siguiente cáncer que más muertes provocó fue el de colon, con 347 decesos, y el de páncreas, con 265. El cáncer de mama ocupó el cuarto puesto, con 224 fallecimientos, de los cuales dos fueron hombres.

Tras el cáncer, la segunda causa de muerte de los malagueños fueron las enfermedades del sistema circulatorio, que en 2024 causaron 3.560 muertes, un 6,7% menos que en el año anterior, cuando se produjeron 3.816.

Principales causa de muerte en Málaga / A.T.

Dentro de este grupo destacan las enfermedades cerebrovasculares (759 fallecimientos), la insuficiencia cardíaca (481), el infarto agudo de miocardio (432) y las enfermedades hipertensivas (395). En este segmento, a diferencia de lo que ocurre con los tumores, se registraron más muertes entre mujeres (1.800) que entre hombres (1.760).

Enfermedades del sistema respiratorio

Las enfermedades del sistema respiratorio ocupan la tercera posición, con 1.404 defunciones. Entre ellas, sobresalen las patologías crónicas de las vías respiratorias inferiores (sin contar el asma), que se cobraron la vida de 366 personas. Por detrás se situaron las neumonías, con 307 decesos y la insuficiencia respiratoria, con 83.

Por otra parte, 853 personas perdieron la vida debido a enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, siendo la cuarta causa de muerte en la provincia. Entre ellas destaca la enfermedad de Alzheimer, que provocó 495 defunciones.

En cuanto al covid-19, continuaron muriendo personas por esta patología, pero una cifra mucho más reducida a la registrada durante la pandemia. Según los datos definitivos de 2024, provocó 133 fallecimientos, más uno no confirmado.

Suicidio

No obstante, no todas las muertes se deben a enfermedades. Cada año, alrededor del 5% de las defunciones están causadas por factores externos, como accidentes de tráfico, caídas, suicidio o ahogamientos. En el caso de Málaga, en 2024, un 4,4% de las muertes registradas fueron por causas externas, que supusieron 613 fallecimientos. Esto supone 26 decesos más que en 2023.

El suicido volvió a situarse como la principal causa de muerte externa en la provincia, con 189 fallecimientos, 26 más que en el año 2023. Lo que significa que cada dos días una persona se quitó la vida en Málaga. Cabe destacar también que el 81,5% de los suicidios fueron cometidos por hombres.

Otras causas externas

La siguiente principal causa de muerte externa fueron las caídas accidentales, por las que fallecieron 148 personas en la provincia, seis menos que en el año anterior. En este caso, los datos registrados en Málaga rompen con la tendencia nacional, que sitúa a las caídas accidentales como primera causa de muerte externa, superando al suicidio.

Por otro lado, los accidentes de tráfico causaron en 2024 un total de 67 muertes, diez menos que en el año anterior. Por su parte, los ahogamientos, sumersión y sofocación accidentales causaron también 67 decesos en la provincia.

Otro dato llamativo que ofrece la última Estadística de Defunciones elaborada por el INE es que aumentaron ligeramente las muertes por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso, que en 2023 provocaron 44 decesos y, en 2024, 51. Además, se produjeron ocho muertes por otros envenenamientos accidentales.

Cabe destacar también que se cometieron 19 homicidios; nueve accidentes por fuego, humo y sustancia calientes; siete por complicaciones de la atención médica y quirúrgica, y seis por otros accidentes de transporte.

Más 436.000 muertes en España

Según destaca el Instituto Nacional de Estadística, la información sobre las causas de muerte de la población tiene un “enorme potencial” como instrumento para la toma de decisiones en salud pública. Por ejemplo, en el caso particular de las causas de muerte externa, señalan que “la mayoría son evitables”, por lo que tener conocimiento sobre su patrón en incidencia permite a las administraciones públicas actuar para prevenirlas. Un claro ejemplo son las campañas y las actuaciones para evitar los accidentes de tráfico, que han llevado a un significativo descenso del número de víctimas mortales en las últimas décadas.

A nivel nacional se produjeron en España 436.118 defunciones en 2024, siendo los tumores la principal causa de muerte (115.578), seguido de las enfermedades del sistema circulatorio (113.621), las enfermedades del sistema respiratorio (50.132), las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (26.041) y las enfermedades del sistema digestivo (22.928).