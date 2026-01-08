Turismo
Viajar desde Málaga por 7 euros: Renfe y Ouigo ponen a la venta billetes limitados
Ambas ferroviarias lanzan hasta el próximo 14 y 18 de enero billetes limitados para viajar desde la capital a Madrid, Córdoba, Barcelona, entre otros
Con la vuelta a rutina tras las vacaciones, hay quienes ya piensan en la siguiente escapada. Coincidiendo con el comienzo de rebajas en los comercios, las compañías ferroviarias como Renfe y Ouigo también ofrecen descuentos especiales con billetes desde 9 euros.
Ouigo, la compañía francesa low cost, ha lanzado su promoción especial 'Pink Days' con billetes a precio cerrado desde Málaga a Madrid y Córdoba por 9€, 15€, 19€ y 25€: "Las plazas son limitadas, cuando se acabe se acabó", dicen desde la web.
Los usuarios tendrán hasta el 14 de enero para hacerse con esta promoción, que será válida para viajes solo entre el 12 de enero y el 25 de marzo.
Dónde comprar
Los malagueños podrán hacerse con estas promociones en la web oficial de Ouigo o en su aplicación móvil, buscando las fechas marcadas en rosa en el calendario.
La promoción no solo incluye Málaga sino también todos los destinos en los que opera la ferroviaria, como son: Madrid, Valladolid, Segovia, Córdoba, Sevilla, Málaga, Cuenca, Valencia, Elche, Alicante, Albacete y Murcia.
Billetes de Renfe
Renfe también ha puesto en marcha una nueva campaña promocional que estará activa del 8 al 18 de enero y permitirá viajar en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional.
Los billetes con descuento se distinguirán con la etiqueta "Superprecio" y se podrán comprar hasta agotar existencias.
Durante este periodo, será posible adquirir billetes desde 7 euros en Avlo y desde 15 euros en AVE y servicios de Larga Distancia.
Además, los clientes podrán mejorar su billete en categoría Básico a la modalidad Elige —con mayor flexibilidad para cambios y anulaciones— por un suplemento de tres euros, una opción que no estará disponible en los trayectos de AVE Internacional.
