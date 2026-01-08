Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Volotea conectará Málaga con Santander a partir de marzo de 2026: estas son las frecuencias y las plazas

La aerolínea ya tiene abiertas las reservas para este vuelo desde Málaga a Santander, que se une a los vuelos ya existentes hacia A Coruña, Oviedo, Bilbao y San Sebastián

Un avión de Volotea, que ha lanzado una nueva ruta que conectará Málaga con Santander.

Un avión de Volotea, que ha lanzado una nueva ruta que conectará Málaga con Santander. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La aerolínea Volotea, especializada en la conexión de pequeñas y medianas ciudades europeas, ha anunciado que amplía su oferta de vuelos desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con un nuevo destino: Santander. Con esta incorporación, la compañía contará con cinco rutas nacionales desde Málaga : junto a la capital cántabra ya hay también enlaces con A Coruña, Oviedo, Bilbao y San Sebastián.

La nueva conexión entre Málaga y Santander, que ya puede reservarse, comenzará a operar el 31 de marzo de 2026 y estará operativa también en la temporada de invierno, según ha detallado este jueves la compañía.

Frencuencias y plazas

La ruta a Málaga contará con tres frecuencias semanales en verano (martes, jueves y sábados) y dos en invierno (martes y sábados). En total, Volotea pondrá a disposición de los pasajeros cerca de 40.000 asientos.

Con esta nueva incorporación, Volotea ofrecerá desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol un total de 18 destinos, de los que cinco son nacionales y 13 internacionales (con conexiones a Francia, Alemania y Grecia).

En concreto, operará vuelos a las ciudades francesas de Brest, Nantes, Burdeos, Toulouse, Lyon, Lille y Estrasburgo; a las alemanas de Düsseldorf, Colonia, Hamburgo, Berlín y Stuttgart (en código compartido con Eurowings); y, en el caso de Grecia, a su capital, Atenas (en código compartido con Aegean).

Volotea: "Reforzamos el compromiso con Málaga"

"Nuestra misión es conectar las pequeñas y medianas ciudades de España y Europa con vuelos directos. Desde que comenzamos a operar en Málaga hace ahora 14 años, hemos trabajado para acercar a los malagueños a más destinos dentro de España y de Europa. La nueva ruta a Santander permitirá que los viajeros descubran la riqueza cultural, gastronómica y paisajística de Cantabria a precios asequibles y con la mejor experiencia de vuelo", ha comentado el director de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich.

Una de las aeronaves de Volotea

Una de las aeronaves de Volotea / L. O.

Volotea está presente en Málaga desde 2012 y, a finales de 2025, transportó a casi 500.000 pasajeros desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y 2,5 millones desde el inicio de las operaciones.

"Esta nueva conexión que anunciamos hoy refuerza nuestro compromiso con Málaga, consolida la presencia de volotea en Andalucía y potencia la conectividad entre el sur y el norte del país", ha añadido Schmilovich.

Puntualidad y valoración de los clientes

Las operaciones de Volotea en Málaga muestran una puntualidad del 82% y un cumplimiento del programa de vuelos del 99,5%. La compañía destaca que los pasajeros malagueños valoran el servicio que les ofrece Volotea, con una tasa de ocupación media del 96% y una tasa de recomendación del 90%.

