Inundaciones en el Guadalhorce: los alcaldes del PP piden la presa de Cerro Blanco al Gobierno

Los alcaldes y portavoces del PP en la comarca malagueña del Valle del Guadalhorce reclamaron este viernes al Gobierno de España que "se tome en serio la necesidad de impulsar la presa de Cerro Blanco", y recordaron que se trata de "una infraestructura de competencia estatal imprescindible para regular el caudal de los ríos Grande y Guadalhorce, evitar crecidas e inundaciones como las vividas en los últimos meses, y para asegurar el abastecimiento de agua en épocas de sequía".

Así lo expusieron durante una reunión a la que también asistieron el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y el coordinador de Agricultura y Pesca de la formación y delegado provincial de la Junta en este ramo, Fernando Fernández.

Carmona destacó "la unidad de la comarca del Guadalhorce para reclamar esta actuación y el carácter eminentemente agrícola de esta zona de la provincia", a la vez que anunciaba que el PP presentará mociones en los ayuntamientos de la comarca "para exigir al Ejecutivo de Sánchez que planifique y ejecute la presa de Cerro Blanco cuanto antes".

"El PP de Málaga da a esta infraestructura la máxima prioridad en la lista de reclamaciones de la formación al Ejecutivo central en la provincia tras siete años de abandono inversor", agregó.

En la reunión han participado los alcaldes de Coín, Francisco Sántos; Guaro, José Antonio Carabantes; Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; Pizarra, Félix Lozano; Yunquera, José María Rodríguez; y Tolox, Jerónimo Macías; así como los portavoces populares en Cártama, Pedro Pardo; Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma; y Alozaina, José Santaolalla, además del coordinador general del PP malagueño, el coíno Cristóbal Ortega.

Menor impacto posible

El dirigente 'popular' incidió en "la necesidad de plantear el proyecto con el menor impacto posible en municipios como Coín y Guaro", tal y como solicitan los alcaldes de sendos municipios.

Igualmente, Carmona insistió en la disposición del PP "para abordar la situación junto a las comunidades de regantes de esta comarca".

Carmona ha reiterado la "doble vertiente" de la presa de Cerro Blanco, que ha considerado "fundamental" tanto por motivos de seguridad como para prevenir daños propiciados por las avenidas e inundaciones, al regular el caudal del Guadalhorce y del río Grande.

"Asumir su responsabilidad"

"El Gobierno debe asumir su responsabilidad y dejar de mirar hacia otro lado y de desviar inversiones hacia otros territorios mientras el riesgo persiste en Málaga y, más concretamente, en la comarca del Guadalhorce", ha subrayado Carmona.

Asimismo, reiteró la "importancia vital" de esta infraestructura para "garantizar el abastecimiento de agua, tanto a las familias como a los agricultores y ganaderos de la comarca, especialmente durante épocas de sequía como la que también hemos vivido hace tan solo unos meses atrás".

"No nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras el Gobierno de Sánchez y Montero abandona a Málaga y al Guadalhorce mientras ejecuta inversiones y obras hidráulicas en otros territorios, como Cataluña, por mero interés político", aseveró el secretario general del PP de Málaga.