Ahorro de 200 euros por hijo: la vacuna contra el rotavirus llegará a Málaga en 2026

La sanidad pública andaluza tiene previsto incorporar en enero de 2026 la vacunación frente al rotavirus, de la que se beneficiarán los lactantes andaluces y que en Málaga alcanzará una cifra que rondará las 12.000 vacunas anuales, según la Asociación Española de Pediatría (AEP). Sin embargo, la Consejería de Sanidad andaluza no confirma este extremo, solo que será incluida la medida en 2026, y avanza que dará la fecha exacta del inicio de esta vacunación cuando esté todo preparado.

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ya señaló, a finales de noviembre de 2025, que para 2026 se iba a implantar esta medida en Andalucía y que beneficiará a los lactantes, después de que finalmente no fuera incluida esta vacuna en el calendario gratuito andaluz en el segundo semestre de 2025, como anteriormente había anunciado la Junta de Andalucía.

En las últimas recomendaciones que ha realizado el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría se refleja que Andalucía es la única comunidad autónoma del país que aún no vacuna gratis frente al rotavirus.

El rotavirus es un virus muy contagioso, que supone la principal causa de gastroenteritis durante la infancia y con la vacuna se previenen la diarrea, vómitos y dolor de estómago que causa este virus. El ahorro para las familias cuando esta vacuna sea incluida en el calendario vacunal gratuito de la sanidad pública andaluza será de unos 200 euros por hijo, sumando todas las dosis que contempla esta inmunización.

Preparación de una vacuna. / Manuel Murillo

Los pediatras piden vacunar a los niños de hepatitis A

Por otro lado, el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría propone la incorporación de la vacunación sistemática frente a la hepatitis A (HA), con una pauta de dosis única a los 12-15 meses de edad y una de rescate para el resto de la infancia y adolescentes sin vacunar, ya que esta vacuna es efectiva también tras la exposición.

Así lo indican los pediatras en la revista ‘Anales de Pediatría’, en la que publican su calendario de vacunaciones e inmunizaciones recomendado para 2026, un documento basado en evidencias científicas y epidemiológicas existentes. «España, hasta ahora, era un país con baja endemicidad de hepatitis A, por lo que la vacunación estaba recomendada únicamente para grupos de riesgo, salvo estas tres excepciones», explica el coordinador del CAV-AEP, Francisco Álvarez.

Detección mediante una prueba sanguínea de hepatitis víricas. / CÓRDOBA

Aumento de casos de hepatitis A

Este comité precisa que, hasta la fecha, solo Cataluña, Ceuta y Melilla incluyen la vacunación contra la hepatitis A en el calendario infantil, las dos últimas por su localización geográfica y Cataluña como parte de un plan piloto iniciado en Barcelona.

«Sin embargo, el aumento de casos en estos dos últimos años en la mayoría de las comunidades autónomas nos obliga, sin embargo, a reforzar la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad», añade Álvarez.

La Consejería de Sanidad de Andalucía apunta, sobre este recomendación vacunal en torno a la hepatitis A, que en el calendario común de vacunación e inmunización a lo largo del vida recomendado para 2026 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprobado en la Comisión de Salud Pública, no se recoge la vacuna de la hepatitis A. Si bien, sí contempla recomendaciones en caso de existir factores de riesgo y añade que en Andalucía, la Consejería hace un seguimiento de la epidemiología de esta patología en la comunidad para tomar las medidas necesarias cuando se detectan casos

Niña con gripe. / HM HOSPITALES

Ampliar la edad de vacunación frente a la gripe en los niños

Otra petición que hacen los pediatras es que se amplíen las edades de vacunación frente a la gripe en la infancia y adolescencia para cubrir a la población que va desde los 6 meses hasta los 1 7 años. En Andalucía la cobertura se establece entre los 6 y los 59 meses