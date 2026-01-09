Unicaja reorganiza su negocio de banca minorista para acelerar la especialización y reforzar su posicionamiento estratégico

Unicaja ha anunciado una reorganización de su negocio retail dentro de la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2027. La iniciativa responde, según ha explicado el banco malagueño, con el objetivo de "diversificar ingresos y fortalecer áreas con alto potencial y rentabilidad, en línea con la transformación que la entidad viene desarrollando para mejorar la experiencia del cliente y su vinculación".

La nueva estructura divide la anterior dirección de Clientes y Estrategia Comercial en tres nuevas áreas especializadas por segmentos dentro del negocio retail, con dependencia directa del director general de Negocio Minorista, Luis Colorado. Unicaja afirma que esta reorganización "refuerza la especialización y la innovación, consolidando además su posicionamiento en segmentos clave".

Así, se crean las direcciones de Pymes, Negocios y Productos de Empresa, centrada en el diseño de soluciones integrales y omnicanal para empresas y negocios; la de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, enfocada en clientes de alto patrimonio, "con mayor especialización y una oferta innovadora y sostenible" y, en tercer lugar, la de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail, que refuerza la propuesta para particulares, "situando al cliente en el centro".

Dos incorporaciones: Santiago Casanova y Ramón Senosiaín

Para liderar estas áreas se incorporan Unicaja ha incorporado dos profesionales "de referencia" en el sector. La dirección de Pymes, Negocios y Productos de Empresa estará encabezada por Santiago Casanova, con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica y desarrollo de negocio, liderando proyectos de transformación digital y crecimiento en sectores como el financiero o el tecnológico.

En el caso de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, la dirección será de Ramón Senosiaín, con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en consultoría de inversiones, diseño de productos financieros y dirección estratégica. Asimismo, dentro del ámbito de Banca Privada, se crea una unidad específica de Planificación Financiera y Patrimonial dirigida por Miguel Solbes.

El director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, y el director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, Ramón Senosiaín. / L. O. / LMA

Por su parte, Gustavo Peralta, anterior responsable de Clientes y Estrategia Comercial, liderará la dirección de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail.

Unicaja detalla que esta apuesta por la especialización se "apalanca" sobre otras tres direcciones ya existentes dentro de la dirección general de Negocio Minorista y que "garantizan la integración en la estrategia de la ejecución comercial", la transformación digital y el uso avanzado de datos: Red Comercial, liderada por Agustín Sánchez; Banca Digital y Remota, por Joaquín Sevilla, e Inteligencia de Negocio y CRM, bajo la dirección de Eva González.

Modelo "ágil y especializado"

El director general de Negocio Minorista, Luis Colorado, ha señalado que esta reorganización permite al banco a "avanzar hacia un modelo más ágil y especializado, que responde mejor a las necesidades de nuestros clientes, en línea con nuestros objetivos estratégicos".

Así, Colorado subraya que la nueva organización "reafirma el compromiso de Unicaja con la excelencia comercial y la cercanía al cliente para posicionarnos como banco de referencia".

Con esta nueva estructura, Unicaja persigue "consolidar su posicionamiento en el negocio retail" mediante una propuesta integral que "combina especialización, innovación y digitalización, reforzando su capacidad para generar valor y mejorar la vinculación con el cliente".