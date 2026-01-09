El barco con el que Cristóbal Colón descubrió América atraca al Puerto de Málaga: precios y visitas

Fue una de las embarcaciones más importantes de la historia de la navegación. La Nao Santa María llevó a Cristóbal Colón a un viaje que pasó a los anales de la historia: el descubrimiento de América en 1492.

Ahora una réplica de este navío atraca por primera vez en el Puerto de Málaga para que los malagueños puedan disfrutar y conocer de primera mano esta pieza histórica.

Se trata de una imponente réplica histórica de la Nao Santa María, construida por la Fundación Nao Victoria en 2018 con motivo del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos. Un barco de 200 toneladas, 29 metros de eslora y 8 metros de manga, con cuatro palos, cinco velas y cinco cubiertas, que fue construido en Punta Umbría (Huelva) con maderas de iroko y pino por expertos maestros carpinteros de ribera.

A diferencia de la Pinta y la Niña, que eran carabelas, la Santa María era una nao: un barco más robusto, pesado y con mayor capacidad de carga. Medía alrededor de 23 metros de eslora y estaba pensada para travesías largas, aunque resultaba menos maniobrable.

Era la nave principal de la expedición y en ella viajaba Cristóbal Colón, además de albergar gran parte de la tripulación y los víveres del viaje.

Réplica del Nao Santa María. / La Opinión

Hoy día, la Nao Santa María realiza grandes travesías nacionales e internacionales, navegando miles de millas náuticas cada año y visitando decenas de ciudades de Europa, donde abre sus cubiertas al público como museo flotante y símbolo del patrimonio marítimo y cultural de la provincia de Huelva, así como de las grandes travesías oceánicas de la historia protagonizadas por nuestros marinos.

Es la primera vez que este navío visita Málaga, arrancando en esta ciudad su programación del año 2026, a lo largo del que realizará una importante gira por Europa que comenzará con escala en varios puertos del sur de Francia.

Naufragio del Santa María. / La Opinión

Durante su estancia en el Muelle 1 de Málaga, el público podrá subir a bordo y recorrer sus cubiertas, conocer de cerca sus detalles, aparejos y maniobras, y descubrir cómo fue la vida a bordo y la travesía de la flota colombina de 1492, una de las más célebres de la historia.

Precios y datos de la visita

Entradas:

Adultos: 8 €

Niños (5 a 10 años): 4 €

Familias: 20 € (2 adultos + hasta 3 niños de entre 5 y 10 años)

(2 adultos + hasta 3 niños de entre 5 y 10 años) Gratis para menores de 5 años, siempre acompañados por un adulto.

Visitas guiadas para colegios y asociaciones:

4 € (1 profesor gratis cada 10 niños)

(1 profesor gratis cada 10 niños) Mayores de 10 años: 8 €

Puntos de venta en el propio barco o a través de la web.