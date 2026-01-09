Bernardo Quintero experimenta con la IA y crea una guía "informal" de Málaga para visitantes

El fundador de Virus Total y responsable de I+D de Google en Málaga, Bernardo Quintero, ha realizado un curioso experimento usando los modelos de IA agéntica aplicados a programación con los que ha generado una guía informal de la capital malagueña bajo el dominio malaga.is. Quintero afirma que ha aprovechado estos días navideños de vacaciones para "ponerse al día" en cuanto a los avances de la Inteligencia Artificial (IA) de los últimos meses, desarrollando una ejercicio experimental que desde hace años tenía en la cabeza: crear un sitio web sobre Málaga para visitantes que sirva para moverse por la ciudad, conocer los barrios y buscar alojamientos o lugares para comer.

El sistema, en sus primeros días de funcionamieno, ha superado las expectativas de su creador y muestra ya guías escritas de 48 horas en Málaga, explicaciones de los barrios para saber dónde alojarse, recomendaciones de comida e incluso traducciones culturales… cómo "pedir un café en Málaga sin sonar a turista".

"El 100% del código de malaga.is está hecho por Gemini 3. El diseño también. Y todo el contenido, incluidos los chistes. Y los guiños a la cultura malagueña. Es más malagueño que yo :’’D", comenta este viernes Quintero en una publicación en sus redes sociales donde explica la génesis del proyecto.

"En mi día a día estoy muy metido en temas de IA aplicadas a ciberseguridad, con sistemas y herramientas internas de Google… pero he aprovechado estos últimas días, antes de incorporarme de nuevo al trabajo, para ponerme al día de lo que se mueve en la comunidad. Instalé Google Antigravity, desempolvé mi cajón de dominios registrados pendientes de usar (confieso que de vez en cuando registro alguno que me resulta llamativo o porque tengo un proyecto en mente que algún día abordaré… ejem... la lista no deja de crecer) y allí apareció uno perfecto para probar: malaga.is", señala.

Una imagen de la web malaga.is creada como experimento por Bernardo Quintero, creador de Virus Total y responsable de I+D de Google. / L. O.

Quintero, "embajador de Málaga" como segunda ocupación

El creador de Virus Total señala de forma simpática que desde que su compañía fue adquirido por Google en 2012, tiene como segundo trabajo la de "embajador de Málaga".

"Siempre que he podido he intentado traer a la gente aquí en vez de viajar yo. Y los que habéis visitado nuestras oficinas ya conocéis lo de poner nombres malagueños a las salas (Boquerón, Espeto, Moraga, Aliquindoi…). Durante estos años mantuvimos un Google Doc compartido con recomendaciones para los compañeros que venían de fuera: cómo moverse por la ciudad, dónde comer, dónde alojarse, qué barrios tenían más sentido según el plan… vamos, una guía básica para facilitarles la vida y, de paso, que entendieran un poco mejor Málaga", apunta.

Una idea sencilla, un desarrollo complejo

La idea de Quintero al crear Malaga.is es sencilla. "Crear un sitio web sobre Málaga para visitantes de fuera. Nada más. Le di a Gemini 3 unas indicaciones bastante vagas. Muy a alto nivel. Qué quería conseguir y poco más. Y la magia empezó a surgir", comenta. Para ello, en paralelo, montó un servidor linux básico en remoto para hospedar la web, utilizando Ubuntu, Docker Compose, WordPress como CMS, un frontend en Next.js y Caddy como reverse proxy con TLS.

"Le iba contando a Gemini lo que estaba instalando. Y la conversación empezó a fluir. Él iteraba sobre el desarrollo web, me enseñaba páginas, proponía cambios, preguntaba. Y también me pedía cosas que debía tener el servidor donde hospedar la página: dependencias, servicios, ajustes de configuración. Sin darme cuenta, éramos un par de colegas. Gemini 3, el desarrollador web. Yo, el sysadmin. Habían pasado un par de horas. El proyecto crecía. Aquí es donde cambió todo", prosigue Bernardo Quintero.

Es en ese punto, donde el conocido programador malagueño se preguntó si, en vez de encargarse él mimso del servidor (instalar paquetes y administrar el sistema),, oprtaba más bien por encargar la tarea a otro agente IA.

"¿Y si le doy acceso root a la máquina y autonomía total para ejecutar comandos sin preguntarme? Ya sé, ya sé.... esto va contra todas las buenas prácticas. No es algo que debamos hacer nunca en producción. Pero era un experimento, aislado, en una máquina dedicada... había que probar, no me gusta quedarme con los “¿y si…?” dándome vueltas en la cabeza. Configuré acceso SSH para que Antigravity pudiera ejecutar comandos directamente. Y ahí ya no hablamos solo de escribir código. Gemini 3 empezó a comportarse como un administrador de sistemas muy competente: manejar contenedores, revisar logs, reiniciar servicios, desplegar cambios y comprobar que todo seguía en pie", detalla.

Un sistema totalmente autónomo

Así, el sistema creado para malaga.is no solo desarrolla la web, sino que también la opera, con los agentes de la IA operando en el servidor remoto como ente autónomo para que no depender de la conexión del SSH del escritorio de Quintero. Para sorpresa del programador, con el paso de las horas no se han producido decisiones erróneas de la IA ni borrados accidentales, por lo que la web ha ido creciendo de forma completamente autónoma y no creando contenido genérico.

"Ahí me di cuenta de que el sistema estaba reproduciendo, de forma bastante fiel, aquella guía informal que llevábamos años compartiendo con colegas de medio mundo (...) Pero ahora, sola. 24x7. ¿Cómo lo hace? En el centro hay un “daemon” que despierta periódicamente, decide si publicar o esperar, respeta ventanas horarias, cuotas diarias y evita saturar el contenido. No escribe. Coordina. Registra decisiones. A su alrededor, una red de agentes especializados. Un editor jefe que decide si algo se publica o no, siete agentes escritores, agentes que buscan ideas nuevas y eventos locales.. un agente que vigila diversidad temática", explica.

Además, malaga.is cuenta con un agente SRE que monitoriza contenedores, CPU, memoria, disco y logs, otro agente de analítica. y, por supuesto ("porque la cabra tira al monte", dice Quintero), un agente de ciberseguridad. Este último revisa logs de SSH y tráfico web, detecta patrones raros, comprueba actualizaciones y se coordina con el agente SRE para aplicar parches "sin cargarse nada".