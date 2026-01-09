Churriana celebra desde este viernes las fiestas de San Antón 2026: pregón, procesión, conciertos y paella popular

San Antonio Abad volverá a recorrer el próximo sábado 17 de enero las calles de Churriana en la que tradicionalmente es la primera procesión que cada año se celebra en la ciudad de Málaga. El distrito celebra a partir de este mismo viernes sus fiestas patronales con una programación que arranca a las 20.00 horas, con el pregón a cargo de Dolores Navas Becerra y continuará durante la próxima semana con una agenda que incluye el triduo, la bendición de animales, la procesión, conciertos y una paella popular.

Las actividades, así como los actos religiosos, cuentan con la colaboración y organización de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, Nuestra Señora de los Dolores y San Antonio Abad.

Triduo a San Antón

Dentro de los actos religiosos, los días 14, 15 y 16 de enero, a las 19.00 horas, tendrá lugar el triduo de honor a San Antón en la parroquia de San Antonio Abad. El sábado 17 de enero, día de la festividad de San Antonio Abad, se celebrará la solemne función religiosa a partir de las 11.00 horas, y a las 12.00 horas, en el atrio de la iglesia, se desarrollará la tradicional bendición de animales, uno de los actos más populares de la celebración.

Ese mismo día, el 17 de enero, a las 20.00 horas, tendrá lugar la procesión de alabanza y gloria de San Antón, con el siguiente itinerario: plaza San Antonio Abad, Camino Nuevo, Teresa Blasco, Silencio, Benamocarra, plaza de Matías de la Riva, San Fernando, Ramón de la Cruz, Doctor Castañón, Gabriel Miró, plaza de la Inmaculada, Vega, Monsálvez, Toril, Lomita, Maestro Vert, Cabo de Gata, avenida San Javier, Torremolinos, Teresa Blasco, Camino Nuevo y regreso a la plaza San Antonio Abad.

Imagen de archivo de la bendición de los animales en Churriana por la fiesta de San Antón. / Álex Zea

Carpa, conciertos y paella popular los días 24 y 25 de enero

El programa continúa el sábado 24 y domingo 25 de enero con actividades en la carpa, organizada por la Hermandad del Paso, con apertura prevista a las 21.00 horas.

El sábado, a las 22.00 horas, está programado el concierto del grupo Señor Mirinda. Al día siguiente, desde las 12.00 horas, seguirán las actividades y, a las 13.00 horas, actuará la Orquesta Rompe Ola & Alboreá. La jornada culminará con la tradicional paella popular, prevista para las 14.30 horas.

Como en años anteriores, el viernes 16 de enero, frente a la iglesia de Churriana, se celebrará a las 12.00 horas la tradicional ‘cohetá’, organizada por la asociación pro-tradiciones de Churriana ‘Carreta & CIA’.