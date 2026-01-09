Concentración vecinal contra los cambios de tráfico en la rotonda de la Comisaría, el próximo martes

Las asociaciones de vecinos Proyecto Carranque y Corazones del Carmen han convocado para el próximo martes, 13 de enero, a las 17 horas, una concentración ciudadana en la plaza de Manuel Azaña, frente a la comisaría, para protestar por el plan piloto que el Área de Movilidad del Ayuntamiento quiere implantar este mismo mes.

El plan incluye trasladar dos paradas de la EMT de la avenida de Blas Infante, en la salida de la ciudad, a la avenida de Andalucía.

Además, también se prohíbe utilizar la rotonda de la comisaría en sentido de la circulación desde la avenida de Andalucía o tomar la curva a la izquierda hacia la avenida Virgen de la Cabeza, lo que obligaría al conductor a adentrarse unos metros en Carranque para poder girar, usando los túneles bajo la glorieta.

Cartel de la convocatoria vecinal contra el plan de movilidad en la plaza de Manuel Azaña. / La Opinión

La convocatoria vecinal señala que estos cambios provocarán «un aumento del trafico, más contaminación y ruido, mayores tiempos de acceso y salida a los barrios y un empeoramiento del transporte público». Y lo que consideran lo más grave: «dificultará la llegada de los servicios de emergencia a nuestras viviendas».

«Sin estudios previos»

En declaraciones a La Opinión, esta semana, José Rivero, responsable de la asociación de vecinos Corazones del Carmen criticó que el plan piloto se lleva a cabo «sin estudios previos» y sin contar con los vecinos. «Entendemos que esto está previsto por la construcción del CaixaForum, porque en esa plaza, en 30 años, nunca han intervenido», argumentó.

Por este motivo, pidió al Ayuntamiento «información real» sobre el proyecto y la afectación a las barriadas del entorno, y destacó que son ya varias las asociaciones de vecinos que se están sumando a la protesta del día 13.

Comisión de Urbanismo

El plan piloto de Movilidad para la plaza de Manuel Azaña fue el contenido de dos mociones presentadas por el grupo municipal socialista y Con Málaga, respectivamente, que en la Comisión de Urbanismo de diciembre pidieron la paralización inmediata del plan. Las dos mociones fueron rechazadas por los populares.

Para el portavoz socialista, el concejal Daniel Pérez, la propuesta municipal perjudicará a los vecinos de Los Corazones, la barriada del Carmen, Portada Alta, Tiro de Pichón, Carranque, Santa Cristina y García Grana, entre otros motivos por el aumento del tráfico en sus calles.

Por su parte la portavoz de Con Málaga, la concejala Toni Morillas criticó que el proyecto se ejecuta sin estudios rigurosos sobre los efectos del tráfico.

Propuesta de reordenación del tráfico en la plaza de Manuel Azaña. / Ayuntamiento de Málaga

Respuesta de Trinidad Hernández

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, defendió en la comisión el plan piloto al subrayar que es una propuesta hecha por los técnicos del área «sin consignas políticas», y que busca «reorganizar, no para limitar vehículos, sino para buscar un equilibrio entre la seguridad vial y la fluidez del tráfico».

La concejala remarcó que se trata de un «proyecto piloto» realizado «con estudios sólidos y amplios», así como «con participación de todos los vecinos y con consenso».