ZBE en Málaga: denuncian que no se multan a los coches con matrícula extranjera

La implantación de la Zona de Bajas emisiones (ZBE) en Málaga no deja de generar polémica. Los grupos municipales de Con Málaga y de Vox han denunciado que el Ayuntamiento de Málaga no sanciona a los vehículos con matrículas foráneas que acceden a estas áreas de circulación restringida ni tampoco a través de radares municipales o semáforos radares foto-rojo. Así lo recoge la respuesta del Área de Movilidad a las preguntas y escritos registrados por la coalición de izquierdas, en la que se confirma que estos dispositivos captan imágenes y registran los accesos, pero no tramitan multas a coches extranjeros. Es decir, que la Zona de Bajas Emisiones sanciona a conductores de la provincia, pero no a matrículas foráneas, pese a operar con más de 90 cámaras.

Según informan los grupos, la respuesta municipal constata que las cámaras de la ZBE “registran pero no sancionan” a los vehículos con matrícula extranjera y que los radares municipales y los semáforos foto-rojo tampoco multan a los conductores foráneos, por lo que, en la práctica, estos vehículos “tienen vía libre” para cometer infracciones sin consecuencias, según critica Con Málaga.

Toni Morillas: “El Ayuntamiento aplica una doble vara de medir”

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que el Consistorio no haya establecido medidas para sancionar a los vehículos con matrículas foráneas. “Hemos podido saber que no han establecido las medidas para que los vehículos con matrículas foráneas sean sancionados. ¿Esto qué significa? Que el Ayuntamiento de Málaga aplica una doble vara de medir”, ha señalado.

Morillas sostiene que la diferencia de trato perjudica especialmente a los residentes y a los trabajadores que se desplazan a diario desde otros puntos de la provincia para trabajar en la capital: “Por un lado, se aplica una norma a los vecinos y vecinas y a quienes vienen cada día a Málaga a trabajar, y por otro lado, a los turistas y a los vehículos matriculados en el extranjero. Es un absoluto disparate y es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Málaga”.

Más de 5.000 vehículos con matrículas foráneas circulan a diario por la provincia

La coalición afirma que en la provincia circulan diariamente más de 5.000 vehículos con matrículas foráneas, por lo que considera injustificable que no se les aplique el mismo régimen sancionador. “No se entiende que a los vehículos con matrículas foráneas no se les aplique la misma norma que a quienes se desplazan a diario a trabajar a Málaga”, ha denunciado Morillas.

Con Málaga compara la situación con otros municipios que sí han implantado mecanismos para sancionar a matrículas extranjeras: “Hay ayuntamientos como Palma de Mallorca o Bilbao que han establecido herramientas para sancionar a estos vehículos. Si Málaga no lo ha hecho es porque no ha habido voluntad política”, ha afirmado.

Críticas a la puesta en marcha de la ZBE en Málaga

En relación con la Zona de Bajas Emisiones de Málaga, Morillas ha criticado que el Ayuntamiento la haya activado “sin haber hecho los deberes”. Entre los reproches, ha señalado que no se ha implantado una red suficiente de aparcamientos disuasorios, ni se ha creado un pase laboral para facilitar el acceso al centro a los trabajadores que llegan desde la provincia.

Además, sostiene que el Consistorio tampoco ha reforzado la red de transporte público para convertirla en una alternativa real al vehículo privado: “No se ha fortalecido el transporte público lo suficiente para que sea una alternativa eficaz y realista”, ha recalcado.

Vox denuncia un "trato desigual"

Por su parte, Vox sostiene que esta situación provoca un trato desigual entre conductores en las mismas condiciones. Mientras un vecino de la provincia con un vehículo diésel sin etiqueta es multado automáticamente al acceder al centro, un coche extranjero con el mismo nivel de emisiones puede entrar en la ZBE sin recibir sanción. “La ZBE se ha implantado sabiendo que no podía aplicarse con carácter general”, afirma el portavoz de la formación, Antonio Alcázar, quien considera que el modelo actual no responde a una política ambiental real. Alcázar, ha criticado el funcionamiento del sistema sancionador y asegura que se penaliza a los conductores locales mientras se permite el acceso a vehículos extranjeros en idénticas circunstancias.

“Esto no es una política medioambiental, es discriminación institucionalizada contra los malagueños”, ha afirmado.

Vox reclama al Ayuntamiento que aplique el sistema de sanciones de manera igualitaria para todos los vehículos que incumplan las condiciones de acceso a la ZBE, independientemente de su matrícula.