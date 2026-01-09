Detenido un hombre de 44 años por un tiroteo con arma de fuego en Málaga capital
La Policía Nacional detuvo a un hombre de 44 años en Málaga como presunto autor de un tiroteo que tuvo lugar el 4 de enero, sin que se registraran heridos
Un hombre de 44 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un incidente con arma de fuego en el distrito Palma-Palmilla de Málaga capital.
Así lo han confirmado fuentes del cuerpo de seguridad, que han precisado que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 4 de enero y que no ha habido personas heridas a consecuencia de los disparos.
Una reyerta, origen del tiroteo
Se habrían encontrado hasta media docena de casquillos de bala en el lugar de los hechos, según diario Ssur', y al parecer, una reyerta entre los implicados unos días antes concluyó en un conflicto que derivó esa noche en el tiroteo.
El ahora detenido habría sacado una pistola de entre sus pertenencias abriendo fuego contra la víctima mientras la perseguía.
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado la detención del varón de 44 años, a la vez que han insistido en que el suceso se saldó sin heridos.
