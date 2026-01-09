Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TerremotoRosaledaCartel Semana SantaOuigoFríoCatedralGripeAgresión sexualViajes
instagramlinkedin

Detenido un hombre de 44 años por un tiroteo con arma de fuego en Málaga capital

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 44 años en Málaga como presunto autor de un tiroteo que tuvo lugar el 4 de enero, sin que se registraran heridos

Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional / L. O.

La Opinión

Málaga

Un hombre de 44 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un incidente con arma de fuego en el distrito Palma-Palmilla de Málaga capital.

Así lo han confirmado fuentes del cuerpo de seguridad, que han precisado que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 4 de enero y que no ha habido personas heridas a consecuencia de los disparos.

Una reyerta, origen del tiroteo

Se habrían encontrado hasta media docena de casquillos de bala en el lugar de los hechos, según diario Ssur', y al parecer, una reyerta entre los implicados unos días antes concluyó en un conflicto que derivó esa noche en el tiroteo.

El ahora detenido habría sacado una pistola de entre sus pertenencias abriendo fuego contra la víctima mientras la perseguía.

Noticias relacionadas y más

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado la detención del varón de 44 años, a la vez que han insistido en que el suceso se saldó sin heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
  2. Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
  3. La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
  4. Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar
  5. Llega la borrasca Francis: avisos amarillos y naranjas en Málaga por lluvias
  6. La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
  7. Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan
  8. Cambios en las cabalgatas de Reyes 2026 en los distritos de Málaga: nuevos horarios y días

Detenido un hombre de 44 años por un tiroteo con arma de fuego en Málaga capital

Detenido un hombre de 44 años por un tiroteo con arma de fuego en Málaga capital

Martín España redefine el cartel de la Semana Santa como un holograma en 3D con distintos puntos de vista

Martín España redefine el cartel de la Semana Santa como un holograma en 3D con distintos puntos de vista

Volotea conectará Málaga con Santander a partir de marzo de 2026: estas son las frecuencias y las plazas

Volotea conectará Málaga con Santander a partir de marzo de 2026: estas son las frecuencias y las plazas

La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga

La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga

Primera agresión de 2026: amenazan de muerte a un enfermero en el centro de salud Trinidad de Málaga

Primera agresión de 2026: amenazan de muerte a un enfermero en el centro de salud Trinidad de Málaga

Concentración vecinal contra los cambios de tráfico en la rotonda de la Comisaría, el próximo martes

Concentración vecinal contra los cambios de tráfico en la rotonda de la Comisaría, el próximo martes

Ouigo reduce 14 servicios diarios entre Madrid, Málaga y Sevilla, con 15.000 afectados

Ouigo reduce 14 servicios diarios entre Madrid, Málaga y Sevilla, con 15.000 afectados

Un nuevo terremoto sacude Málaga con magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán

Un nuevo terremoto sacude Málaga con magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán
Tracking Pixel Contents