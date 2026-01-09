Sucesos
Esclarecidos una veintena de robos en vehículos en Málaga capital
Dos dispositivos específicos de la Policía Nacional y la Policía Local permiten identificar a los tres implicados
La Policía Nacional ha esclarecido 18 robos en el interior de vehículos cometidos en las últimas semanas en la zona Centro y Norte de Málaga. Dos dispositivos activados para localizar a los autores han culminado con la detención de dos personas y la identificación de una tercera que está en prisión por hechos similares.
La Policía Nacional ha trabajado sobre 18 denuncias que localizaban los robos en La Roca, Ciudad Jardín, La Palmilla y zona centro
El cúmulo de denuncias por robos en vehículos en ambas zonas de la ciudad activó a los investigadores de las comisarías de distrito de estas demarcaciones de la capital. En la zona Norte se contabilizaron hasta 14 hechos en los barrios de La Roca, Ciudad Jardín y La Palmilla, mientras que en el Centro las incidencias se concentraban en estacionamientos de zonas turísticas. Los agentes recabaron aquí cuatro denuncias, algunas de turistas extranjeros de vacaciones en la ciudad. La Comisaría Provincial ha explicado que el modus operandi seguía un mismo patrón en las dos zonas: fractura de ventanillas para acceder al coche y sustraer los objetos de valor.
Mapas criminológicos
Los agentes elaboraron unos mapas criminológicos que sirvieron de base para establecer sendos dispositivos de seguridad con colaboración de la Policía Local. El operativo surtió efecto con el arresto de un hombre que fue sorprendido in fraganti en el interior de un vehículo violentado en la avenida Santiago Ramón y Cajal, en Ciudad Jardín, por agentes del cuerpo municipal. A este investigado se le atribuyen 14 robos en la zona norte por los que ha ingresado en prisión provisional.
Posteriormente, los agentes detuvieron al presunto autor de cuatro robos en la zona Centro. Esta persona actuaba junto a un compinche que, una vez identificado, se supo que acababa de ingresar en un centro penitenciario por delitos de la misma naturaleza.
