Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CiberfraudeZBESalud mentalMotoristasInundacionesAlegríaAgresiónProtestaNieve
instagramlinkedin

Sucesos

Esclarecidos una veintena de robos en vehículos en Málaga capital

Dos dispositivos específicos de la Policía Nacional y la Policía Local permiten identificar a los tres implicados

Uno de los vehículos efectados.

Uno de los vehículos efectados.

La Opinión

La Policía Nacional ha esclarecido 18 robos en el interior de vehículos cometidos en las últimas semanas en la zona Centro y Norte de Málaga. Dos dispositivos activados para localizar a los autores han culminado con la detención de dos personas y la identificación de una tercera que está en prisión por hechos similares.

La Policía Nacional ha trabajado sobre 18 denuncias que localizaban los robos en La Roca, Ciudad Jardín, La Palmilla y zona centro

El cúmulo de denuncias por robos en vehículos en ambas zonas de la ciudad activó a los investigadores de las comisarías de distrito de estas demarcaciones de la capital. En la zona Norte se contabilizaron hasta 14 hechos en los barrios de La Roca, Ciudad Jardín y La Palmilla, mientras que en el Centro las incidencias se concentraban en estacionamientos de zonas turísticas. Los agentes recabaron aquí cuatro denuncias, algunas de turistas extranjeros de vacaciones en la ciudad. La Comisaría Provincial ha explicado que el modus operandi seguía un mismo patrón en las dos zonas: fractura de ventanillas para acceder al coche y sustraer los objetos de valor.

Mapas criminológicos

Los agentes elaboraron unos mapas criminológicos que sirvieron de base para establecer sendos dispositivos de seguridad con colaboración de la Policía Local. El operativo surtió efecto con el arresto de un hombre que fue sorprendido in fraganti en el interior de un vehículo violentado en la avenida Santiago Ramón y Cajal, en Ciudad Jardín, por agentes del cuerpo municipal. A este investigado se le atribuyen 14 robos en la zona norte por los que ha ingresado en prisión provisional.

Posteriormente, los agentes detuvieron al presunto autor de cuatro robos en la zona Centro. Esta persona actuaba junto a un compinche que, una vez identificado, se supo que acababa de ingresar en un centro penitenciario por delitos de la misma naturaleza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
  2. Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
  3. La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
  4. Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar
  5. Llega la borrasca Francis: avisos amarillos y naranjas en Málaga por lluvias
  6. La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
  7. Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan
  8. Cambios en las cabalgatas de Reyes 2026 en los distritos de Málaga: nuevos horarios y días

Inundaciones en el Guadalhorce: los alcaldes del PP piden la presa de Cerro Blanco al Gobierno

Bernardo Quintero experimenta con la IA y crea una guía "informal" de Málaga para visitantes

Bernardo Quintero experimenta con la IA y crea una guía "informal" de Málaga para visitantes

El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”

El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”

Málaga abre una unidad de hospitalización breve para adolescentes ante el aumento de los problemas de salud mental

Málaga abre una unidad de hospitalización breve para adolescentes ante el aumento de los problemas de salud mental

Esclarecidos una veintena de robos en vehículos en Málaga capital

La taberna gaditana Er Pichi de Cái apuesta por la Costa del Sol con su nueva apertura en Fuengirola

La taberna gaditana Er Pichi de Cái apuesta por la Costa del Sol con su nueva apertura en Fuengirola

Una mujer se encierra en la terraza para escapar de su expareja: la Policía detiene al agresor en Málaga

Una mujer se encierra en la terraza para escapar de su expareja: la Policía detiene al agresor en Málaga

Casi la mitad de los fallecidos en las carreteras de Málaga son motoristas

Casi la mitad de los fallecidos en las carreteras de Málaga son motoristas
Tracking Pixel Contents