Ciberfraude en Málaga: Golpe en La Palmilla a la cúpula de un grupo vinculado a la Black Axe nigeriana

Golpe en Málaga a la cúpula de un grupo vinculado a la Black Axe, como se conoce a la peligrosa organización de origen nigeriano que ha logrado consolidarse como una mafia global. La Policía Nacional ha detenido en el barrio de La Palmilla a dos de los 34 implicados en España en una trama dedicada al ciberfraude a través de las estafas Man in the Middle (intermediario) y a empresas mediante correos electrónicos comprometidos. La investigación atribuye algunos de los arrestados en la capital malagueña, Sevilla y Barcelona el liderazgo del grupo desarticulado. Los agentes han acreditado más de 15 años de actividad con una defraudación total que casi alcanza los seis millones de euros, de los cuales 3,2 corresponden al marco de esta operación.

La Dirección General de la Policía (DGP) ha informado este viernes de que la investigación se inició en septiembre de 2023 tras detectarse las primeras actividades ilícitas y averiguar que la cúpula de la organización estaba formada por individuos de origen nigeriano presuntamente vinculados a la organización criminal transnacional conocida como Black AXE, desde donde se dirigían y coordinaban sus tareas en distintos países europeos. "Se trataba de una estructura criminal perfectamente jerarquizada, con funciones diferenciadas para la captación de mulas informáticas, la recaudación de dinero, el blanqueo de capitales y la creación de sociedades pantalla, empleando además amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro", han explicado en un comunicado.

Dinero intervenido. / L.O.

Correos electrónicos

La especialidad del grupo era la estafa Man in the Middle (MITM), que consiste en intervenir comunicaciones legítimas para "interceptar, modificar o redirigir información y pagos sin que las víctimas lo detecten". La tipología más usada ha sido el Business Email Compromise (BEC), en la que se comprometen o suplantan cuentas de correo electrónico corporativas reales para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización. Para ocultar el rastro del dinero y evitar la detección policial, el entramado hacía uso de una gran red de mulas informáticas y testaferros distribuidos por toda la geografía europea, quienes se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.

Los agentes constataron la utilización de mecanismos fraudulentos para la suspensión de juicios pendientes, lo que habría permitido a varios miembros de la organización eludir, hasta el momento, las consecuencias jurídicas de su actividad criminal.

Tráfico de vehículos

La organización también se dedicaba presuntamente al tráfico ilícito de vehículos que adquirían a nombre de sociedades pantalla y testaferros para venderlos o alquilarlos sin afrontar el pago inicial. Los investigadores han recuperado cinco vehículos de alta y media gama. El trabajo policial logró identificar y detener a los líderes de la organización en Sevilla, Málaga y Barcelona, autorizándose por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla entradas y registros en las barriadas sevillanas de Torreblanca, Los Molares y Montequinto, en La Palmilla (Málaga) y Barcelona, además de practicarse detenciones en Madrid.

Registros

Durante los registros se intervinieron dispositivos móviles y electrónicos, abundante documentación del entramado societario y bancario, 66.403 euros en efectivo y se procedió al bloqueo bancario de 119.352 euros. Durante el operativo se ha detenido a 34 personas (Sevilla (28), Madrid (3), Málaga (2) y Barcelona (1)) entre los que se encuentra tres personas de origen nigeriano vinculadas a la organización Black AXE y los líderes de la estructura criminal en Sevilla, Barcelona y Málaga, decretándose la prisión provisional para cuatro de los principales sospechosos. A los detenidos se les imputan los delitos de estafa agravada continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y obstrucción a la justicia, entre otros. En el operativo, junto a los agentes de Policía Nacional española, han participado investigadores de la policía alemana del Estado de Baviera y ha contado con el apoyo de Eurpol, dada la elevada cantidad de víctimas en distintos países europeos y la dimensión internacional de la organización.