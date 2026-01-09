La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga

Málaga alberga la segunda calle con más contaminación por dióxido de nitrógeno de España, según un informe publicado por Ecologistas en Acción con datos del Ministerio para la Transición Ecológica. de toda España, sólo superada por Madrid. Esta afirmación la apuntala en un , en el que recopila datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Según ha publicado la organización ecologista, la malagueña avenida Juan XXIII es la segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de este ránking.

Juan XXIII albergó 31 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3) en 2025: lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 10 μg/m3 y el objetivo de la Unión Europea para 2030 es de 20 μg/m3.

Sea como sea, esta avenida supera con creces cualquier valor óptimo, salvo los 40 μg/m3 hoy en vigor y baremo “obsoleto” a juicio de Ecologistas en Acción.

Por delante de esta calle malagueña sólo se encuentra la madrileña Plaza Elíptica, que se sitúa en 32 μg/m3. El top 3 lo ocupa otra ciudad andaluza: Granada, con Granada Norte que se sitúa en 30 μg/m3.

Sólo Santa Cruz de Tenerife y Valladolid no superan los 20 μg/m3 marcados por la UE, aunque sí que lo igualan, según los datos de Ecologistas en Acción que recogen a 18 grandes y medianas ciudades de España.

¿De dónde viene el dióxido de nitrógeno?

El dióxido de nitrógeno está provocado principalmente por el tráfico motorizado. Es un gas amarillento tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones. Inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la siguiente merma de la resistencia a las infecciones.

Provocó 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Mejora paulatina

Aunque estos datos resultan alarmantes, lo cierto es que tanto Málaga como el conjunto de España han mejorado en los últimos diez años. En 2015, la ciudad andaluza se situaba en 40 μg/m3, justo el límite vigente actualmente por la UE, "obsoleto" para la organización ecologista.

Málaga estuvo instalada en este valor hasta 2018, cuando bajó a los 39 y comenzó un descenso que le llevaría a los 29 μg/m3 en 2021.

¿Cómo llegamos a los 31 de 2025? De forma irregular: en 2022 la situación empeoró y la contaminación por dióxido de nitrógeno marcó los 33 microgramos por metro cúbico de aire, aunque en 2023 y 2024 sufrió un descenso de un punto en cada uno.

Evolución de la contaminación por dióxido de nitrógeno en ciudades grandes / Ecologistas en Acción

El peor dato de la serie histórica en el conjunto del país se sitúa en 80 μg/m3: lo marcó Valencia en 1996. Desde entonces, los valores más altos se han reducido paulatinamente por el efecto en ellos de las políticas verdes desplegadas en las últimas décadas por parte de diferentes gobiernos.

Así, 20 años después, en 2016, el pico estaba en los 56 μg/m3 de Madrid, un descenso de 24 puntos; y en 2025 se situó en 32 μg/m3, también en la capital del país.

Valoración de Ecologistas en Acción

La organización ecologista ve "necesario" aplicar "acciones contundentes": reclama al Ministerio dirigido por Sara Aagesen la implantación de "políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas" y "zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire".

Asimismo, reclama cambiar las ubicaciones de los medidores porque encuentran “elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza” y considera que ello “obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico”.